Ozuna – Amor Genuino: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Dal 4 giugno 2019 è disponibile il nuovo singolo di Ozuna battezzato Amor Genuino. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone scritta dal cantautore portoricano con la collaborazione di Vicente Saavedra.

Bello ma molto triste il nuovo brano della stella reggaetón sudamericana, che in quest’occasione canta la disperazione scaturita da un amore che sembra essere giunto alle fasi finali. Ma lui non si rassegna e farebbe di tutto per rimanere accanto alla persona amata.

Amor Genuino testo Ozuna

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

(Oh-oh, Hydro, Ozuna, oh-oh)

[Refrán]

Ten valor de decir que no quieres seguir (Valor de decir)

Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí (Intentar no es el plan)

Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino (Oh, oh, fue genuino)

Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino (Siempre lo arruino)

No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo (Woh, oh, oh)

Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino (Nuestro camino)

[Coro]

No lo consigo de cualquier manera

Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo llega (Oh, eh-eh)

Te amo y no quiero vivir en la soledad (Woh, woh)

Mi amor, te pido a gritos que le tengas piedad

Ozuna (Eh)

[Verso]

Piedad, que mi amor por ti nunca se me va (Se me va)

No sé que lo que pasa que ni se va la soledad (soledad)

Algún día sé que volverá

Pero el que ama una vez, más nunca vuelve a amar

Quiero estar a tu la’o, me tienes desespera’o (Oh, oh)

Cuando salgo pa’ la calle, todo lo he recorda’o (Eh-eh-eh)

No he olvida’o ese momento que te tuve a mi la’o

Si nacieras otra vez, quisiera haberte encontra’o

[Coro]

No lo consigo de cualquier manera (Manera)

Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo llega (Eh-eh)

Te amo y no quiero vivir en la soledad (Oh-oh, oh-oh)

Mi amor, te pido a gritos que le tengas piedad





[Refrán]

Ten valor de decir que no quieres seguir (Valor de decir)

Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí (Intentar no es el plan)

Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino (Oh, oh, fue genuino)

Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino (Siempre lo arruino)

No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo (Woh, oh, oh)

Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino (Nuestro camino)

[Outro]

Ozuna

Hydro

Alex Ki, jaja

Woh-oh

Nibiru

Dímelo Vi

Woh, oh, oh

Yeh

Ozuna Amor Genuino traduzione

Abbi il coraggio di dire che non vuoi continuare (il coraggio di dire)

Se provare non fa parte del piano, allora ti ho già persa (provare non fa parte del piano)

Mi mancheranno i tuoi baci, so erano genuini (oh, oh, erano sinceri)

Il mio amore era vero, ma alla fine rovino sempre tutto (rovino sempre tutto)

Non posso fermarti, ma se te ne vai, portami con te (Woh, oh, oh)

Non voglio davvero che ognuno vada per la sua strada

Non ce la faccio in alcun modo

Senza volerlo, penso sempre a te (Oh, eh-eh)

Ti amo e non voglio vivere nella solitudine (Woh, woh)

Amore mio, ti chiedo ad alta voce di avere pietà

Ozuna (Eh)

Pietà, il mio amore per te non finirà mai

Non so cosa cosa succede, la solitudine non va via (Solitudine)

So che un giorno tornerà

Ma chi ama una volta non torna più ad amare

Voglio stare al tuo fianco, mi stai facendo disperare (Oh, oh)

Quando esco per strada, ricordo tutto (Eh-eh-eh)

Non ho dimenticato quel periodo in cui ti ho avuta il mio fianco

Se nascessi di nuovo, vorrei rincontrarti





Non ce la faccio in alcun modo (modo)

Senza volerlo, penso sempre a te (Eh-eh)

Ti amo e non voglio vivere nella solitudine (Oh-oh, oh-oh)

Amore mio, ti chiedo ad alta voce di avere pietà

Abbi il coraggio di dire che non vuoi continuare (il coraggio di dire)

Se provare non fa parte del piano, allora ti ho già persa (provare non fa parte del piano)

Mi mancheranno i tuoi baci, so erano genuini (oh, oh, erano sinceri)

Il mio amore era vero, ma alla fine rovino sempre tutto (rovino sempre tutto)

Non posso fermarti, ma se te ne vai, portami con te (Woh, oh, oh)

Non voglio davvero che ognuno vada per la sua strada





Ascolta su: