Lunay, Ozuna & Anuel AA – Aventura: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Incisa con la collaborazione di Anuel AA e Ozuna, Aventura è la seconda traccia di Épico, album d’esordio del giovanissimo cantante reggaeton e Latin trap portoricano Lunay, al secolo Jefnier Osorio Moreno, rilasciato il 25 ottobre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Georg The Mustache & Huztle e prodotta da quest’ultimo, Chris Jeday & Gaby Music.

Nel brano, i tre artisti vogliono un’avventura con una ragazza che ha fatto perdere loro la testa. E’ sinteticamente questo il concept del brano, uno dei più interessanti della prima era discografica di questo artista classe 2000.

Lunay – Aventura Testo e Traduzione

[Intro]

Woh-oh-oh (Uah), yeh

Ozuna (Prr)

(Lunay, bebé)

[Pre-Coro: Lunay]

Hay algo en ti que me mata (Mata)

Tu piel me arrebata (Me arrebata)

Tus ojos me dicen que algo puede suceder (Oh-oh, oh-oh)

[Coro: Lunay]

La noche se presta pa’ una aventura

Tú y yo debajo ‘e la luna (Uah; ah-ah)

Haciendo muchas locura’ (Locura’)

Pero no lo tomes a mal

[Coro: Anuel]

La noche se presta pa’ una aventura (Yeah-yeh)

Tú y yo debajo ‘e la luna (Yeah-yeh)

Haciéndolo sin censura

Solo si te dejas llevar (Te dejas llevar)

[Verso 1: Anuel]

(Uah, uah)

Baby, hoy yo te recojo en el jet (En el jet)

Prendo y no’ arrebatamo’ a la ve’ (A la ve’)

Yo vo’a sacarte a perrear (Perrear)

No me tiene’ que amar (No, no)

[Puente: Anuel]

Y si tú quiere’ bellaqueo, solo dilo (Solo dilo)

Ya se te nota que está’ loca por decirlo (Uah)

Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo

(Yo te lo juro que estás loca por sentirlo; ¡brr!)

Y si tú—, y si tú quiere’ bellaqueo, solo dilo (Solo dilo)

Ya se te nota que está’ loca por decirlo (Decirlo)

Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo (Que vivirlo)

Yo te lo juro que estás loca por sentirlo (Uah, uah)

[Coro: Ozuna]

La noche se presta pa’ una aventura

Tú y yo debajo ‘e la luna (Uah; ah-ah)

Haciendo muchas locura’ (Locura’)

Pero no lo tomes a mal (Oh-oh)

[Coro: Lunay]

La noche se presta pa’ una aventura (Yeah-yeh)

Tú y yo debajo ‘e la luna (Yeah-yeh; ah-ah)

Haciéndolo sin censura (Oh-oh, oh-oh)

Solo si te dejas llevar (Llevar)

[Verso 2: Ozuna]

(Yeh, yeh; Ozuna)

Y si te dejas llevar (Llevar)

Muchas cosas pueden pasar (Pueden pasar)

No sé qué tú puedas pensar (Pensa-ar)

Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar (Quieras dar)

Tengo mil mujere’, pero tú me tiene’ mal (Woh-oh-oh)

Y yo entiendo que te quiera’ enamorar

La segunda es el amor, lo primero es facturar

Las amistade’ están en buena’

Pero en mala’, ¿quién va a estar? (Woh-oh)

Hablamo’ de eso luego (Woh-oh)

Que te quiero disfrutar, bebé

[Verso 3: Lunay]

(Jaja)

Bebecita, voy llegando, abre la puerta

Me quiero aguantar, pero las gana’ no me sueltan (Sueltan)

No somo’ na’, so, no me importa que me mienta’ (Mienta’)

Pero eso es mío, no lo ponga’ a la venta

No lo tome’ a mal si yo te quiero ver (Te quiero ver)

Es que la calentura va subiendo de nivel

La noche es oscura y yo me perdí en tu piel

E’ que ya yo no sé cómo estas ganas deshacer, bebé (Brr)

[Puente: Anuel AA]

Y si tú—, y si tú quiere’ bellaqueo, solo dilo (Solo dilo)

Ya se te nota que está’ loca por decirlo (Por decirlo)

Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo (Que vivirlo)

Yo te lo juro que estás loca por sentirlo

[Puente: Ozuna]

Y si tú quiere’ bellaqueo, solo dilo (Solo dilo)

Y se te nota que está’ loca por decirlo (Por decirlo)

Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo (Que vivirlo)

Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo, beba (Uah, uah)





[Coro]

La noche se presta pa’ una aventura

Tú y yo debajo ‘e la luna (Uah)

Haciendo muchas locura’ (Locura’)

Pero no lo tomes a mal (Woh-oh)

La noche se presta pa’ una aventura (Yeah-yeh)

Tú y yo debajo ‘e la luna (Yeah-yeh)

Haciéndolo sin censura

Solo si te dejas llevar

Solo si te dejas llevar, baby (Uah, uah)

[Outro]

Real hasta la muerte, baby

Yeh, jaja

Real hasta la muerte, mami

Oh-oh, ¡brr!, oh-oh

Anuel, Anuel

Ozuna “El Negrito Ojo’ Claros”

Lu’-Lu’-Lunay

Dímelo, Lunay

Chris Jeday

Chris Jeday

Gaby Music

Dímelo, Nino

Lo’ reye’ en los Billboard, ¿oíste, bebé? (¡Brr!)

Dulce Como Candy

Nibiru

(Épico)





C’è qualcosa in te che mi fa andare fuori di testa (di testa)

La tua pelle mi fa impazzire (mi fa impazzire)

I tuoi occhi mi dicono che può succedere qualcosa (Oh-oh, oh-oh)

La notte è favorevole ad un’avventura

Io e te sotto la luna (Uah; ah-ah)

Fare tante follie (follie)

Ma non prenderla nel modo sbagliato

La notte è favorevole ad un’avventura (Sì-sì)

Io e te sotto la luna (Sì-sì)

A farlo senza censura

Solo se ti lasci andare (ti lasci andare)

(Uah, uah)

Piccola, oggi ti verrò a prendere con il jet (con il jet)

Lo accendo e ci vediamo subito (vedi)

Ti porterò fuori a twerkare (twerkare)

Non devi amarmi (No, no)

E se vuoi fare sesso, dillo e basta (dillo solo)

L’ho già capito che sei pazza per dirlo (Uah)

E immaginarlo non è la stessa cosa che viverlo

(Giuro che stai impazzendo per provare questa sensazione; brr!)

E se vuoi fare sesso, dillo e basta (dillo solo)

L’ho già capito che sei pazza per dirlo (dirlo)

E immaginarlo non è la stessa cosa che viverlo (che viverlo)

Giuro che stai impazzendo per provare questa sensazione (Uah, uah)





La notte è favorevole ad un’avventura

Io e te sotto la luna (Uah; ah-ah)

Fare tante follie (follie)

Ma non prenderla nel modo sbagliato (Oh-oh)

La notte è favorevole ad un’avventura (Sì-sì)

Io e te sotto la luna (Sì-sì; ah-ah)

A farlo senza censura (Oh-oh, oh-oh)

Solo se ti lasci andare (ti lasci andare)

(Sì, sì; Ozuna)

E se ti lasci andare (ti lasci andare)

Possono succedere molte cose (possono succedere)

Non so cos’hai in mente (in mente)

Da te voglio quello che vuoi darmi (vuoi darmi)

Ho mille donne, ma tu mi hai preso di brutto (Woh-oh-oh)

E capisco che tu voglia innamorarti

La seconda cosa è l’amore, la prima cosa è quella di fatturare

Le amicizie sono buone

Ma nel male, chi ci sarà? (Woh-oh)

Torneremo sull’argomento più tardi (Woh-oh)

Voglio divertirmi con te, piccola

(LOL)

Piccola, sto arrivando, apri la porta

Vorrei resistere, ma il desiderio mi attanaglia (mi attanaglia)

Non siamo niente, quindi non mi interessa che tu mi menta (menta)

Ma questo è mio, non metterlo in vendita

Non prenderla nel modo sbagliato se voglio vederti (voglio vederti)

È che l’arrapamento va a salire di livello

La notte è buia e mi sono perso nella tua pelle

E’ che non so più come mettere a freno questa voglia, piccola (Brr)

E se tu … vuoi fare sesso, dillo e basta (dillo e basta)

L’ho già capito che sei pazza per dirlo (per dirlo)

E immaginarlo non è la stessa cosa che viverlo (che viverlo)

Giuro che stai impazzendo per provare questa sensazione

E se vuoi fare sesso, dillo e basta (dillo solo)

L’ho già capito che sei pazza per dirlo (per dirlo)

E immaginarlo non è la stessa cosa che viverlo (che viverlo)

Giuro che stai impazzendo per provare questa sensazione, piccola (Uah, uah)

La notte è favorevole ad un’avventura

Io e te sotto la luna (Uah)

Fare tante follie (follie)

Ma non prenderla nel modo sbagliato (Woh-oh)

La notte è favorevole ad un’avventura (Sì-sì)

Io e te sotto la luna (Sì-sì)

A farlo senza censura

Solo se ti lasci andare

Solo se ti lasci andare, baby (Uah, uah)

