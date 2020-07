Alfa – Sul più bello: ascolta il nuovo singolo per la colonna sonora del film omonimo

Testo Sul più bello – Alfa

(Rit.)

C’est la vie, passerà anche questo Lunedì

Se ci pensi siamo come un fi-i-ilm

Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello

E vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill

Se ci pensi siamo un evergreen

Se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio

(1a Strofa)

Ho preso treni però ho perso te

La vista è bella tra le nuvole

Ma come ci può andare bene ora che

Siamo passati da un “va bene” ad un “vabbè”?

Eri il primo dei miei pensieri e l’ultimo dei miei problemi, lo sai

Bella anche più del sole, beh, su questo non ci piove mai

E forzo ancora la tua iniziale sopra le lattine e

E’ da mezz’ora che cerco le parole per poterti dire che:

(Rit.)

C’est la vie, passerà anche questo Lunedì

Se ci pensi siamo come un fi-i-ilm

Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello

E vorrei stessi qui, ad ascoltare due canzoni chill

Se ci pensi siamo un evergreen

Se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio

oh-oh-oh-oh

(2a Strofa)

Vorrei sapere se ci tieni, anche se non mi vedi

Hai fatto centro, ma ora sei il centro dei miei problemi

Tu hai un pezzo di me ora che il mio cuore è come un puzzle

Sono l’ultima scelta però faccio il primo passo

E c’ho un casino in testa, come casa a fine festa

Eri il mio punto fermo, ora sto al punto di partenza

Tu sei la mia scommessa, spero senza penitenza

Prendo prese di fiato, però mai di coscienza





(Rit.)

C’est la vie, passerà anche questo Lunedì

Se ci pensi siamo come un fi-i-ilm

Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello

E vorrei stessi qui, ad ascoltare due canzoni chill

Se ci pensi siamo un evergreen

Se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio

oh-oh-oh-oh

(Finale)

Il destino cambia la destinazione

Se potessi ti porterei in ogni dove

Perché tu mi metti sempre il buon umore

Come quando scopro una nuova canzone

Il destino cambia la destinazione

Se potessi ti porterei in ogni dove

Perchè tu mi metti sempre il buon umore

Come quando scopro una nuova canzone





Info e significato della canzone di Alfa, Sul più bello, colonna sonora del film omonimo

Il cantautore e rapper genovese classe 2000 torna con questo meraviglioso singolo, come sempre scritto di suo pugno e prodotto dal fidato Yanomi, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming da giovedì 16 luglio 2020.





Dopo aver pubblicato TesTa TrA Le NuVoLE (pT. 2), Alfa continua a stupire con questo contagioso brano, attraverso il quale ha realizzato ben due sogni: incidere una track con l’ukulele e realizzare la colonna sonora di un film.

Si, perché “Sul Più Bello” verrà utilizzato nella pellicola omonima diretta da Alice Filippi, con Giuseppe Maggio e Eleonora Gaggero, tratta dall’omonimo romanzo della stessa Gaggero. L’uscita è prevista il 3 settembre 2020.

Gli ultimi mesi sono stati veramente straordinari per questo giovane e talentuoso artista, la cui fanbase sta crescendo a dismisura giorno dopo giorno. Contare i suoi successi non ci vuole poco: uno che mi viene subito in mente è Cin Cin, meraviglioso brano che vanta decine di milioni di ascolti e 17 milioni di visualizzazioni del videoclip. La nuova canzone in oggetto, è nata durante il lockdown, sul terrazzo della sua residenza a Genova di fronte al tramonto. Anche in questa traccia, l’artista si conferma un vero romanticone, riservando parole belle e speciali alla persona che ama e che lo fa star bene. Insomma, sono certo che siamo davanti all’ennesimo successo per Andrea, che nella copertina vediamo immerso in mezzo a tantissimi girasoli.

