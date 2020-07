TINI & KHEA – Ella Dice: guarda il video del singolo e leggi il testo e la traduzione

Martina Stoessel, alias Tini, e il trapper argentino Ivo Alfredo Thomas Serue, meglio conosciuto come KHEA, duettano sulle note di Ella Dice, singolo rilasciato il 15 luglio 2020 per Hollywood Records.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa gradevole canzone, scritta insieme a Mauricio Rengifo e Andrés Torres, che parla di una relazione piuttosto complicata, con Tini e una ragazza che sostengono di volere e amare un ragazzo, nello specifico Khea, che a sua volta dice di essere maggiormente attratto dalla cantante argentina, tuttavia delusa dalle promesse da lui non mantenute.

Ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna il brano, un interessante filmato diretto da Diego Peskins & Nuno Gomes.

Tini – Ella Dice Testo

[Intro]

Un, do’

[Estribillo: TINI & KHEA]

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Jaja)

[Verso 1: KHEA]

Ella dice que me ama

Pero cuando tú me toca’ se me descoloca la mente

De este niño delincuente

Oye princesa, quiero comerte

De pies a cabeza, tus labios de fresa

Yo sé que tú andas suelta desde los veintidós

Dejaste a ese bobo porque no te cuidó

No te valoró (No), él nunca te vio

Y por descuidado ahora le re cabió

[Puente: KHEA & TINI]

Tú ere’ una fresa que quiere calle

Y yo con este swing que no le gusta a tu padre

No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuaje’

Solo tengo gana’ de arrancarte ese traje

Tú ere’ una fresa que quiere calle

Yo con este swing que no le gusta a tu padre

No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuaje’

Solo tengo gana’ de arrancarte ese traje (¡Auh!)

[Estribillo: TINI & KHEA, (KHEA)]

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo (No, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Yo-yo-yo)

Ella dice que te quiere (Te quiere), pero no te quiere como yo-yo-yo (No, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Como yo)

[Verso 2: TINI]

Con ese beso que me diste, eh

Todas las cosas que me hiciste, eh

Las noches que me prometiste, eh

Sigo esperando y no llegaste, no viniste, solo

[Refrán: TINI]

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

[Estribillo: TINI & (KHEA)]

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (No te—)

Ella dice que te quiere (Dice que me quiere), pero no te quiere como yo-yo-yo (No me quiere como vos-vos, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo





[Refrán: TINI & KHEA, Ambos]

Quié-Quié-Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres (Oh-oh, oh-oh)

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

[Outro: KHEA & TINI]

Prra, yeah, yeah

KHEA Young Flex

Argentina en la casa, yeah (Skrrt-skrrt)

TINI, TINI, TINI

Prra, ey-eh (Yo sé que tú prefiere’ el trap, ma’)





La traduzione di Ella Dice di Tini

[Intro]

Un, due

[Rit.]

Dice che ti vuole, ma non ti vuole come me-me-me

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me

Dice che ti vuole, ma non ti vuole come me-me-me

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me (Haha)

[1a Strofa]

Lei dice che mi ama

Ma quando tu mi tocchi scombussoli la testa

Di questo ragazzo delinquente

Ehi principessa, voglio divorarti

Dalla testa ai piedi, le tue labbra alla fragola

So che sei single da quando avevi ventidue anni

Hai scaricato quello stupido perché non si prendeva cura di te

Non ti apprezzava (No), non ti guardava

E per questo se lo merita

[Ponte]

Sei una fragola che vuole strada

E io con questo swing che non piace a tuo padre

Non so se sono i miei jeans, non so se sono i miei tatuaggi

Ho solo voglia di strapparti quel vestito

Sei una fragola che vuole strada

E io con questo swing che non piace a tuo padre

Non so se sono i miei jeans, non so se sono i miei tatuaggi

Ho solo voglia di strapparti quel vestito (Auh!)

[Chorus: TINI & KHEA, KHEARit.ice che ti vuole, ma non ti vuole come me-me-me (no, no)

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me (me-me-me)

Dice che ti vuole, ma non ti vuole come me-me-me (no, no)

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me (¡Auh!)





[2a Strofa]

Con quel bacio che mi hai dato, eh

Tutte le cose che mi hai fatto, eh

Le notti che mi hai promesso, eh

Sto ancora aspettando e non sei arrivato, non sei venuto, solo

[Refrán]

Amami, amami (Sì), so che vuoi

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom (Ay, ay)

Amami, amami (Sì), so che vuoi

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom (Ay, ay)

Amami, amami (Sì), so che vuoi

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom (Ay, ay)

Amami, amami (Sì), so che vuoi

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom

[Rit.]

Dice che ti vuole, ma non ti vuole come me-me-me (no, no)

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me (non ti)

Dice che ti vuole (dice che mi vuole), ma non ti vuole come me-me-me (non mi vuole come te-te, no)

Dice che ti ama, ma non ti ama come me-me-me

[Refrán]

A-a-amami, amami, so che vuoi

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom

Amami, amami, so che vuoi (Oh-oh, oh-oh)

Toccarmi e mettimi giù, boom-boom

