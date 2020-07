Troye Silvan – Easy: ascolta e guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Testo Easy di Troye Silvan

[1a Strofa]

You ran away to find something to say

I went astray to make it okay

And he made it easy, darlin’

I’m still in love, and I say that because

I know how it seems, between you and me

It hasn’t been easy, darlin’

[Rit.]

I can’t even look at you

Would you look at the space just next to your feet?

The wood is warping

The lines distorting

This house is on fire, woo!

Burning the tears right off my face

What the hell did we do?

Tell me we’ll make it through

[Post-Rit.]

‘Cause he made it easy, easy

Please don’t leave me, leave me

[2a Strofa]

What’s left of the dance?

The smell on my hands

The rock in my throat, a hair on my coat

The stranger at home, my darling

(Like some kind of freak, my darling)

Now I’m vulnerable, so sad and alone

But don’t cry for me, ’cause everyone knows

You reap what you sow, my darling

Yeah, yeah, yeah

[Rit.]

I can’t even look at you

Would you look at the space just next to your feet?

The wood is warping

The lines distorting

This house is on fire, woo!

Burning the tears right off my face

What the hell did we do?

Tell me we’ll make it through

[Pre-Rit.]

‘Cause he made it easy, easy

Please don’t leave me, don’t leave me

[Bridge]

He made it easy, please don’t leave me

He made it easy, please don’t leave me

[Rit.]

I can’t even look at you

Would you look at the space just next to your feet?

The wood is warping

The lines distorting

This house is on fire, woo!

Burning the tears right off my face

What the hell did we do?

Tell me we’ll make it through

[Post-Rit.]

‘Cause he made it easy, easy

Please don’t leave me, no, don’t leave me

[Outro]

He made it easy

Please don’t leave me

He made it easy

Please don’t leave me





La traduzione di Easy





[1a Strofa]

Sei scappato per trovare qualcosa da dire

Mi sono smarrito per sistemare le cose

E lui lo ha reso semplice, tesoro

Sono ancora innamorato, e lo dico perché

So come sembra, tra te e me

Non è stato facile, tesoro

[Rit.]

Non riesco neanche a guardarti

Guarderesti in basso, in mezzo i tuoi piedi?

Il legno si deforma

Le battute si distorcono

Questa casa è in fiamme, woo!

Brucia le lacrime che scendono dal mio viso

Che diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che ce la faremo

[Post-Rit.]

Perché lui lo ha reso semplice, semplice

Ti prego, non lasciarmi, lasciarmi

[2a Strofa]

Cosa resta del ballo?

L’odore sulle mie mani

Il sasso in gola, un capello sul cappotto

Lo sconosciuto a casa, tesoro mio

Come una specie di mostro, mio caro

Ora sono vulnerabile, così triste e solo

Ma non piangere per me, perché lo sanno tutti

Raccogli ciò che hai seminato, tesoro mio

Si si si

[Rit.]

Non riesco neanche a guardarti

Guarderesti in basso, in mezzo i tuoi piedi?

Il legno si deforma

Le battute si distorcono

Questa casa è in fiamme, woo!

Brucia le lacrime che scendono dal mio viso

Che diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che ce la faremo

[Pre-Rit.]

Perché lui lo ha reso semplice, semplice

Per favore, non lasciarmi, non lasciarmi

[Ponte]

Lo ha reso semplice, per favore non lasciarmi

Lo ha reso semplice, per favore non lasciarmi

[Rit.]

Non riesco neanche a guardarti

Guarderesti in basso, in mezzo i tuoi piedi?

Il legno si deforma

Le battute si distorcono

Questa casa è in fiamme, woo!

Brucia le lacrime che scendono dal mio viso

Che diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che ce la faremo





[Post-Rit.]

Perché lo ha reso facile, facile

Per favore, non lasciarmi, no, non lasciarmi

[Outro]

Lo ha reso semplice

Per favore, non lasciarmi

Lo ha reso facile

Per favore, non lasciarmi

Informazioni sulla canzone Easy

A oltre tre mesi di distanza da Take Yourself Home, cantautore australiano Troye Sivan rilascia il nuovo singolo in oggetto, secondo anticipo del quinto EP In A Dream, previsto il successivo 21 agosto.

Anticipata con una breve clip postata su Instagram una settimana prima, la nuova interessante e gradevole canzone è stata scritta a quattro mani con Oscar Görres, alias OZGO, che l’ha anche prodotta. Diretto dallo stesso Silvan, video che accompagna la traccia, è online dalle ore 16 del 16 luglio 2020.

Il Significato di Easy: di cosa parla la canzone?

Nel singolo, il cantante racconta una relazione in serissima crisi, con una crescente distanza tra le due parti, che porta il protagonista a tradire questa persona, con la quale vorrebbe tuttavia riconciliarsi, perché consapevole della forte e rara chimica che c’è tra i due.

Audio e video di Easy