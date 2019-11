Simply Red – Blue Eyed Soul: titolo delle canzoni nel nuovo album

A oltre 4 anni di distanza da Big Love, è in uscita il dodicesimo album in studio dei Simply Red battezzato Big Love, atteso progetto annunciato lo scorso 16 agosto. I titoli delle canzoni nel disco, dall’8 novembre 2019 disponibile via rilasciato via BMG Rights Management, nel classico CD, in vinile e digitale, ma è anche possibile acquistarlo nel vinile colorato e nel doppio CD.

Al suo interno dieci tracce, tra le quali i primi quattro assaggi “Thinking of You”, “BadBootz” “Sweet Child” e “Complete Love”, rispettivamente usciti il 15 agosto, il 12 settembre, il 30 settembre e il 24 ottobre.

Prodotto da Andy Wright, l’album del gruppo soul e pop britannico capitanato da Mick Hucknall, come detto sarà anche disponibile in un doppio CD, con il secondo disco che contiene 5 tracce, con versioni alternative e remix dei singoli Thinking Of You e Sweet Child.





Blue Eyed Soul tracklist (Simply Red album 2019)

CD 1

Thinking of You [Lyric Video] Sweet Child [Lyric Video] Complete Love [Audio] Take a Good Look Ring That Bell BadBootz [Audio] Don’t Do Down Riding on a Train Chula Tonight

CD 2 (Deluxe)

Thinking Of You (Version 1) Sweet Child (Version 1) Thinking Of You (Danny Trexin Remix) Thinking Of You (James Doman Remix) Sweet Child (Crooked Soul Remix)