Nayt – Good Vibes feat. Gemitaiz: audio e testo del nuovo singolo prodotto da 3D

Rilasciato giovedì 7 novembre 2019, Good Vibes è un singolo del rapper Nayt, con la collaborazione del collega Gemitaiz, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto dal romano Davide D’Onofrio, in arte 3D.

Il testo e l’audio di questo brano, decisamente simpatico, interessante e radio friendly; non è un caso che sia on air dallo stesso giorno del rilascio.

Chiusa la fortunata trilogia Raptus, iniziata nel 2015, il rapper molisano William Mezzanotte, meglio conosciuto come Nayt, volta pagina e torna alla ribalta con questa contagiosa canzone, impreziosita dalla voce del romano Davide De Luca, aka Gemitaiz, che nella sua strofa fa anche un indiretto riferimento al famoso incendio della cattedrale di Notre-Dame (giro una canna che brucia come il gobbo di Notre Dame), e poi sempre indirettamente, alla sua fortunata serie “Veleno” con Madman, nella quale non ci sono stati ritornelli.

Good Vibes testo — Nayt • Gemitaiz

Download su: Amazon – iTunes

Yeah

Eh, eh, eh, eh

3D, baby

Ah

Guarda me, un anno fa ero più povero

Cambia poco se sono solamente più comodo

Sparo con il flow, “bang”, ti rivolta lo stomaco

Dicono che fanno rap, le rime vanno in sciopero

Dico fanno tipo Tektonik, i balli da stupido

Rappo come “Techn9ne”, vai a fan*ulo subito

Tu dai solo bad vibes

Me ne fo*to del pubblico

Tu mi chiami, non rispondo

Ma non sono occupato, non me te ‘n*ulo

Roma spacca, il mio dialetto in FIMI

Non mi stacco dal muretto, scrivi

Vado al largo con un bro

Mi faccio due razzi, birre, a volte anche due vini

Ca**o mene come fanno al nord

Spargo il seme dove va il mio flow

Se la tua ragazza è incinta all’improvviso

E ti chiedi se sei il padre, non lo so

Farò disco d’oro, ma non sarò ostile

Ho carne al fuoco, roba da arrostire

Non ti ho visto poco, non ti ho visto proprio

Non esiste un uomo, se non ha lo stile

Sì, sto buono, sì, sto calmo

Vista mare, vi sto odiando uguale, non hai visto?

Dammi il piatto, pure quello che rifiuti

Non mi fai un ca**o come quello che ti fumi.





Eh, bro, ma come stai?

Bene però ho, sempre dei guai

Re-sto, tra le good vibes

Dove non lo so, volo alto dove sai.

Dove sai-ai

Volo come mai

Guarda dove sono e guarda dove stai

Re-sto tra le good vibes

Sono come sono

Volo, non cambierò mai, eh.

[Gemitaiz]

Tu mi vuoi fo**ere, ma il flow se ne va

Gol: Serie A, quando scendo con William

Chiama tua figlia, faccio una soap-opera (woof)

Dobermann, giro una canna che brucia come il gobbo di Notre Dame (ah)

Multiplatino ma senza ritornello (ah)

Sei diventato giallo come il limoncello (ah)

Sono corazzato, tirami un coltello

La mia lingua carica spara, frate’, è tipo un ferro (BANG)

E allora can-to

Sono una macchina che va a canne e al-col

Tutti fatti, con gli occhi come a Bang-kok

A Roma sono diventato san-to

Uh, che era il 2006? (yeah)

Good vibes con i miei, coi G nei keeway

Tengo lei bella salda per il pony tail

Work tutti i giorni, man, niente holiday (ciao).





Eh, bro, ma come stai?

Bene però ho, sempre dei guai

Re-sto, tra le good vibes

Dove non lo so, volo alto dove sai.

Dove sai-ai

Volo come mai

Guarda dove sono e guarda dove stai

Re-sto tra le good vibes

Sono come sono

Volo, non cambierò mai, eh.





Ascolta su: