Sigues Con Él – Arcángel & Sech: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio e il video di Sigues Con Él, singolo di Arcángel e Sech, uscito il 13 dicembre 2019, anticipando l’album Historias de un Capricornio, pubblicato una settimana più tardi.

Il cantante statunitense e il collega panamense Sech, hanno unityo le forze in questa interessante canzone, scritta con la collaborazione di Keityn e prodotta da Dímelo Flow, Jvyboy e lo stesso Keityn.

Di cosa si parla in questo brano? Sostanzialmente si fa la corte a una ragazza fidanzata ma sessualmente insoddisfatta, invitandola con una certa insistenza a lasciare il suo ragazzo. Il protagonista la invita a metterlo alla prova, perché con lui sarebbe tutta un’altra storia.

Arcangel Sigues Con El testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Sech]

Si tú te vuelves loca por mí (Por mí)

Y yo me vuelvo loco por ti (Por ti)

(Entonces, ma’, deja al novio que tu tiene’

Dile que tú no lo quiere’)

[Arcángel]

Primero tomaste, luego llamaste

Y en medio de indirectas calentaste la situación

Y yo tranquilo en la habitación (Yao’)

No lo esperé de ti (No)

Te veía tan enamorada que ni intenté

Ahora te pregunto— (Ah-ah; baby)

[Coro: Arcángel]

¿Por qué sigues con él (¡Auh!; ¿por qué sigues con él?)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Jaja)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Okay)

Si pruebas, no vas a volver (No), no-oh-oh-oh, yeah-eh

[Sech]

¿Por qué sigues con é-él

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Bie-en; ¿qué pasó?)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (E’ que hay cosa’ que él no sabe)

Si pruebas, no vas a volver (Oh-oh-oh-oh)

[Verso 1: Sech]

(Este es Sech)

Sigues con él por el tiempo que ya tienen

Pero se puede acabar en un segundo, oh

Sigues con él por las cosa’ que él obtiene

Baby, ojalá te compre el mundo (Oh, oh)

Yo sé lo que tú quisieras (Quisiera’)

Tú sabe’ las cosita’ que te hiciera (Hiciera)

Tal vez si de tu parte tú pusieras (Pusiera’)

Como comida caliente te comiera (Comiera)

Baby, ¿por qué tú sigue’ ahí? Me hubiera ido del party

Te siento cómoda como La Torre Eiffel en París (Yeah-eh)

Tú queriendo irte y él no te deja ir

Tanto gym, pero él no te hace venir, no (Baby)

[Coro]

¿Por qué sigues con él

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien?

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (E’ que hay cosa’ que él no sabe)

Si pruebas, no vas a volver, no, oh-oh-oh-oh

[Verso 2: Arcángel]

(Austin, baby)

Baby, ¿por qué tú sigue’ ahí, tan incómoda ahí? (Ajá)

Escápate conmigo, no’ vamo’ del party (Jaja; eh)

Tú queriendo irte y él no te deja ir (¿Qué?)

Tanto gym, pero él no te hace venir

No finjas tanto (No)

Deja el sarcasmo (Yes)

Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación (Oye)

Con él no sientes satisfacción (Jaja; oye)

[Coro: Arcángel]

¿Por qué sigues con él (Auh)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Jaja)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Okay)

Si pruebas, no vas a volver (No), no-oh-oh-oh, yeah-eh





[Sech]

¿Por qué sigues con é-él

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Bie-en; ¿qué pasó?)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (E’ que hay cosa’ que él no sabe)

Si pruebas, no vas a volver (Oh-oh-oh-oh)

[Outro]

(Oh-oh-oh)

Este es Sech

Arcángel, pa’

La Ma’

La Marash

“La Maravilla”

Arcángel, pa’

This is Flow Factory

¿Qué dice Keityn?

¡Prr-ra!; capisci?

Dímelo Flow

Rich Music

Omi

JB Boy





[Intro]

Se impazzisci per me (per me)

E io impazzisco per te (per te)

(Allora lascia il tuo ragazzo

Digli che non lo vuoi)

Prima hai bevuto, poi hai chiamato

E nel mezzo delle allusioni hai scaldato la situazione

E io ero tranquillo in camera (Yao ‘)

Non me l’aspettavo da te (No)

Ti vedevo così innamorata che non ci ho nemmeno provato

Ora ti chiedo— (Ah-ah; piccola)

[Rit.]

Perché stai ancora con lui? (Auh!; Perché stai ancora con lui?)

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa? (LOL)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (Ok)

Se provi me, non tornerai da lui (No), no-oh-oh-oh, sì-eh

Perché stai ancora con lui?

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa? (soddisfa; cos’è successo?)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (E ci sono cose che lui non sa)

Se provi me, non tornerai da lui (Oh-oh-oh-oh)





[Strofa 1]

(Questo è Sech)

Stai ancora con lui per abitudine

Ma può finire in un secondo, oh

Stai ancora con lui per le cose che ottiene

Baby, Vorrei che ti avesse comprato il mondo (Oh, oh)

So cosa vorresti (vorresti)

Hai presenti quelle cosette che ti ho fatto (fatto)

Forse se facessi la tua parte

Ti divorerei come un pasto caldo

Baby, perché sei ancora lì? Io sarei andato via dalla festa

Ti sento gradevole come la Torre Eiffel a Parigi (Sì-eh)

Vuoi andartene e lui non te lo permette

Tanta palestra, ma non ti fa venire, no (Baby)

[Rit.]

Perché stai ancora con lui?

Se ubriaca mi hai confessato che non ti soddisfa?

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (E ci sono cose che non sa)

Se provi me, non tornerai da lui, no, oh-oh-oh-oh

[Strofa 2]

(Austin, piccola)

Baby, perché sei ancora lì, sei così a disagio lì? (Aha)

Scappa con me, lasciamo la festa (Haha; eh)

Vuoi andartene e lui non te lo permette (Come?)

Tanta palestra, ma non ti fa venire

Non fingere troppo (No)

Lascia perdere il sarcasmo (Sì)

Fagli capire che quando siete a letto non ti fa raggiungere l’orgasmo (Ehi)

Con lui non provi soddisfazione (Haha; hey)

[Rit.]

Perché stai ancora con lui (Auh)

Se ubriaca mi hai confessato che non ti soddisfa? (LOL)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (Ok)

Se provi me, non tornerai da lui (No), no-oh-oh-oh, sì-eh

Perché stai ancora con lui

Se ubriaca mi hai confessato che non ti soddisfa? (Bie-en; cosa è successo?)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (E ‘che c’è qualcosa’ che non sa)

Se provi me, non tornerai da lui (Oh-oh-oh-oh)

