Coez e la cover di “Via” di Claudio Baglioni per inaugurare gli Spotify Singles

Coez ha rivisitato la meravigliosa Via di Claudio Baglioni, dando vita a una bella cover che sta facendo impazzire i fan. L’artista ha anche rivisitato presso gli Abbey Road Studios di Londra, il suo grande successo La tua Canzone per Spotify Singles, interessante iniziativa che prevede la realizzazione in esclusiva per la celebre piattaforma di musica in streaming, di una cover di un brano importante per il percorso dell’artista e la rivisitazione di una canzone propria. Il testo, l’audio e il video

Il cantautore e rapper campano, può vantarsi di essere il primo ad aver preso parte a questo programma, al quale hanno già partecipato 185 importanti artisti, tra i quali Taylor Swift, Ed Sheeran e Sam Smith, e lo ha fatto registrando il suo fortunato citato singolo, tratto dall’ultima fatica discografica “E’ sempre bello”, riproponendolo in una chiave più soft rispetto alla versione rock del disco. C’è poi il brano in oggetto anni ’70, un’intramontabile canzone che evidentemente ha rappresentato qualcosa di significativo nel percorso artistico di Silvano Albanese, che a riguardo ha detto “Anche in questo caso abbiamo cercato un ritmo diverso rispetto al pezzo originale, precisamente drum and bass, fornendo una nuova chiave interpretativa, nel rispetto dello spirito del pezzo. Con la produzione di Orang3, ha cambiato veste.“.

Diretto da Younuts! e disponibile dal 22 gennaio 2020, il video è volutamente dal sapore amatoriale e mostra il cantante in vari luoghi e sempre in solitudine. Molto carino, anche se vengono riprodotti solamente due minuti scarsi.

Coez Via testo

La mia sigaretta brilla rossa

Insieme a luci di periferia

Calci della vita sulle mie ossa

Sei più sincera quando dici una bugia

Gli occhi come due pezzi di vetro

Tu non sei come ti credevo io

Un autotreno mi ruggisce dietro

Ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio?





Alberi si drizzano ai lati della strada

Mi corrono accanto e il buio se li inghiotte

Alla radio un rock arrabbiato

Come un pugno allo stomaco che mi stringe nella notte

Un dolore, un lampo di fuoco rosso

Dentro a questo amore che io non posso, io non posso più

Voglio andar via

I sogni cercano dove ma via

Tanto non ti perderò

Perché tu non sei stata mai mia

Voglio andar via

Da quei tuoi occhi che tirano sassi

E come in un duello far dieci passi e poi

Guardarci un’ultima volta e via

Dimmi che cos’è che ci hanno fatto

E dimmi cosa c’è che io non so

Perché tutto è finito come cenere in un piatto

E quei ragazzi che eravamo, no, non ci sono più

E scambiare due parole brevi

Con la notte blu dei benzinai

Io ti baciavo mentre tu piangevi

E adesso che io piango, tu chi bacerai?

Alberi si drizzano ai lati della strada

Mi corrono accanto e il buio se li inghiotte

Alla radio un rock arrabbiato

Come un pugno allo stomaco che mi spinge nella notte

Un dolore un lampo di fuoco rosso

Dentro questo amore che io non posso, io non posso più





Voglio andar via da te

I sogni cercano dove ma via

Tanto non ti perderò

Perché tu non sei stata mai mia

Voglio andar via

Da quei tuoi occhi che tirano sassi

E come in un duello far dieci passi e poi

Guardarci un’ultima volta e via





