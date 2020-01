United Music: la nuova piattaforma di musica in streaming lanciata da RadioMediaset

UNITED MUSIC è la nuova piattaforma streaming gratuita lanciata dal gruppo RadioMediaset, che è possibile utilizzare sia sul sito ufficiale che scaricando l’app su Google Play o su App Store.

Attraverso questo servizio, si è in grado di ascoltare oltre 150 digital radio suddivise per generi musicali e mood, oltre alle emittenti radiofoniche facenti parte del gruppo RadioMediaset. Sono inoltre presenti un paio di canali DJ, nello specifico di Bob Sinclar e David Morales, ai quali in futuro ne verranno aggiunti altri.





Il sistema streaming è compatibile con Android Auto e Apple Car Play ed è attivo su Amazon Alexa e Google Home.

E’ anche partita una campagna pubblicitaria, on air da domenica 19 gennaio sia in tv che in radio, ma prevista anche su digital e stampa (in quest’ultimo caso con il claim “Scopri tutta la musica che hai dentro”).

Mario Volo, Direttore United Music, ha inoltre dichiarato che in futuro, sono previste “le produzioni di serie Podcast originali ed aggregati inerenti ai temi musicali presenti nel bouquet. L’ampliamento del numero di canali tematici e di nuovi generi è previsto anche per tutto il 2020, andando di fatto ad arricchire la già ampia offerta. Anche la distribuzione dell’applicazione, come nativa, abbraccerà il più ampio raggio di device presenti sul mercato.”

Link ufficiali