Side Baby & Psicologi – Guidando Forte: audio e testo del nuovo brano

Guidando Forte è una delle due tracce inedite racchiuse nell’EP PsycoSide di Side Baby ed i Psicologi, uscito il 13 dicembre 2019.

Il testo e l’audio della canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Luca Pace, in arte Night Skinny. Come in Non Mi Fido, anche in questo intimo brano i tre artisti cantano storie di vita poco piacevoli, fatte di droga e disagio.

Guidando Forte Testo — Side Baby • Psicologi

Download su: Amazon – iTunes

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24

[Side Baby]

Anche stanotte non dormo, guardando dalla finestra

La città è spenta e mi sento morto

Ma versa un altro bicchiere e tornerà tutto apposto

Prendi la medicina e tornerà tutto apposto

Non credo più a quello che ascolto

Fumo, esce una nube da cui esce un mostro

Ognuno ha il proprio mostro, non tenerlo nascosto

Quando scompare il fumo, sono sempre al mio posto

Lo sai che non mi sposto, come una guardia inglese

Fan*ulo le guardie in ogni lingua e paese

Sono in Spagna a fumare cookie fuori dalla tienda

Fo**i con me ti metto a fare la siesta

In questa mer*a sono il best, tu sei un punkabbestia

Giro la testa quando parli e non parli di fresca

Non mi piace la gente, non vengo alla tua festa

Se non è per 6k a testa.





[Side Baby]

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24

[Drast]

Io vorrei vivere, vivere, giorni felici

Solo coi miei amici giù a Piazza Bellini

Senza sacrifici e senza cicatrici

Ma se ti realizzi sono tutti amici

La vita ti uccide, la droga ti insegna ad amare e ad odiarti

Ho preparato un fucile per quando diventerò uguale a voi altri

Anche stanotte non dormo, volevo soltanto vivere sogni

Per mio fratello che sta chiuso in casa e non vede nemmeno la luce del giorno (giorno)

Davvero credi che mi abbia cambiato qualcosa, fare un minimo di successo

Resto me stesso e sto ancora in centro con qualche fratello (fratello).

Bevo da solo e rimango sveglio

Ho commesso peccato, ho un diavolo dentro al mio cervello

Abbiamo detto di non farlo, l’abbiamo fatto più forte

Tenendo droghe dentro al palmo, urlandoci e sbattendo porte

Se tu c’avessi un rimedio non me lo daresti

Rimango nel letto coi problemi miei

Mi sono aperto vene, ho scritto dei testi

Solo per non ricordare te e tutti i tuoi no.





[Ritornello: Side Baby]

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24

Guidando forte, rischiando la morte

Bevendo da solo, resto sveglio la notte

Mano dal finestrino a 200 sui sampietrini

Sperando non sia bagnato, morire prima dei 24





Ascolta su: