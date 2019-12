Side Baby & Psicologi – Non Mi Fido è il primo dei due inediti contenuti nell’EP PSYCOSIDE: audio e testo

Rilasciato alle ore 12:00 di giovedì 12 dicembre 2019, Non Mi Fido è uno dei due brani inediti racchiusi nell’EP PSYCOSIDE, mini progetto collaborativo tra gli Psicologi e Side Baby, formato da un secondo inedito intitolato Guidando Forte, prodotto da Night Skinny e in uscita il giorno dopo, per esattezza, dodici ore più tardi.

Il testo e l’audio della nuova coinvolgente canzone, prodotta dal milanese Simone Benussi, in arte Mace, e scritta dagli interpreti con la collaborazione di Danny Bronzini, il cui punto di forza è senz’altro il gradevole ritornello.

Nato dalla stima reciproca, Psycoside è il primo progetto collaborativo tra il romano Marco De Cesaris, artisticamente conosciuto come Side Baby, ex tassello della Dark Polo Gang, e il duo formato dal napoletano Drast (Marco De Cesaris) e dal capitolino Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu).

[Side Baby]

MACE sopra al beat

Ehi, ehi, ehi

Side Baby, Baby

Sto ancora in strada come se ho il cemento ai piedi.

[Drast]

Non piangere per me, tranquilla, ci penso io

Nessuno ha creduto in me, ma tutti credono in Dio

Un fratello se ne è andato senza darmi l’addio

Dimmi se ti fideresti se fossi al posto mio

Vorrebbero fo*termi, ma sto un passo avanti

Perché qua l’amore conta anche meno dei contanti

Non mi fido di nessuno ma di me puoi fidarti

Dopo aver visto l’Inferno, non mi va di tornarci.





[Side Baby]

Non mi fido, non mi sono mai fidato

Non mi conosci, non conosci il mio passato

Guardo la città mentre fumo pensando

Lacrimo il Tevere, ogni via è un dito della mano

Mi fermano le guardie e dicono: “Fai il bravo”

Sono stato ore in celletta, non ho mai parlato

Educazione siberiana, codice di strada

Mi hanno svuotato la camera davanti a mia mamma

E se muoio, seppellitemi con una bandana

Urlo: “Fan*ulo tutti” come Tupac nei novanta

Thug life fino a quando sarò dentro una bara

Non amo queste t*oie, amo solo mia mamma.

[Side Baby]

Come posso fidarmi? Non mi sono mai fidato

Come posso amarti se nessuno mi ha mai amato?

So che Dio perdonerà tutto quello che ho fatto

Non sono come voi, non lo sono mai stato.

[Drast]

Non piangere per me, tranquilla, ci penso io

Nessuno ha creduto in me, ma tutti credono in Dio

Un fratello se ne è andato senza darmi l’addio

Dimmi se ti fideresti se fossi al posto mio (se fossi al posto mio)

Vorrebbero fo*termi, ma sto un passo avanti

Perché qua l’amore conta anche meno dei contanti

Non mi fido di nessuno, ma di me puoi fidarti

Dopo aver visto l’Inferno, non mi va di tornarci.





[Lil Kaneki]

Sangue san lorenzino, puzzo di mura romane

Non parlo con le guardie, liberate mio padre

Il mio amico ha detto che doveva esse’ il primo

Ed è finito dentro solo per riempirsi il frigo

Guardia, glielo giuro che amo tutti i miei fratelli

Postati a via dei Sabelli e beviamo come stron*i

Abbiamo impicci in mezzo ai denti, visi stanchi e freddi

Genitori carcerati e non abbiamo sogni.

[Drast]

Non piangere per me, tranquilla, ci penso io

Nessuno ha creduto in me, ma tutti credono in Dio

Un fratello se ne è andato senza darmi l’addio

Dimmi se ti fideresti se fossi al posto mio

Vorrebbero fo**ermi, ma sto un passo avanti

Perché qua l’amore conta anche meno dei contanti

Non mi fido di nessuno, ma di me puoi fidarti

Dopo aver visto l’Inferno, non mi va di tornarci.





