BL4IR – Paradies RMX: audio e testo della canzone

Il testo, la traduzione e l’audio Paradies RMX, singolo del giovane trapper napoletano Simone Scognamiglio, in arte BL4IR, uscito venerdì 13 dicembre 2019.

In questa canzone scritta di suo pugno, il rapper classe 2000 parla della difficile infanzia, essendo cresciuto in un luogo nel quale regna la malavita, e dice anche di essere orgoglioso dei risultati che è riuscito a raggiungere artisticamente.

BL4IR – Paradies RMX testo e traduzione

O distin a vulut ca simm accusi

Miez a vie ziem e frat pur si fa fridd

Sti criatur so nat gia pront a muri

Ca l’ammor nun esist può sul tradì

Si pass a machin r’è guardie ra l’avvis, ra l’avvis,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avvis ,ra l’avvis ,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii

Ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii

Ehi, ok

E chist parl mal e me i n teng nient a vere

Na sul dat e abbusc e sord ca tu faj rind a nu mes

Mo ca so frat a tutt quant nisciun m sapev

Rimang frat a chi er fratm pur senz n’eur

Ehi

Guagliun crisciut senz na famigj cunuscn o prez cann pavà

Convint ca nient chiu po cagna

L’ammor è na favl e part e cà

Vunut ro nient, so rimast o stess nu m penz ostess ossaj nu teng bisogn

Mo gir l’italij p tuctt e local, so fier e me stess, veng a nde fogn

O distin a vulut ca simm accusi

Miez a vie ziem e frat pur si fa fridd

Sti criatur so nat gia pront a muri

Ca l’ammor nun esist può sul tradì

Si pass a machin r’è guardie ra l’avvis, ra l’avvis,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avvis ,ra l’avvis ,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii

Ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii

Yeah, ok, ok, ok

Ripercor e strad e quand er criatur

Ogni palltl na storie ne so chien e mur

Rind a stu camp addò c sentevm tutt’ campiun

C s prov(vv), a vrè o piomv c vol (ehy)

Nun c pigj a police

Chi cor e sti perd vic

Sott e palazzun fuman weed

Nascium e murimm che cor fridd ehy

O quartier alluc s sent e bott

E poj ogn mamm ca nu dorm si nu tuorn a not

O distin a vulut ca simm accusi

Miez a vie ziem e frat pur si fa fridd

Sti criatur so nat gia pront a muri

Ca l’ammor nun esist può sul tradì





Si pass a machin r’è guardie ra l’avvis, ra l’avvis,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avvis ,ra l’avvis ,ra l’avvis

Si pass a machin r’è guardie ,ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii

Ra l’avviiiiiis ,ra l’avviii





Il destino ha voluto che siamo così

in mezzo alla strada insieme ai fratelli anche se fa freddo

queste creature sono nate già pronte a morire

qui l’amore non esiste, si può solo tradire

Se passa la macchina con le guardie ti dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso

dai l’avviso, dai l’avviso

E questa parla male di me, non ho niente da vendere

in un solo giorno faccio i soldi che tu fai in un mese

ora che sono fratello con tutti, nessuno mi conosce

resto fratello con chi era fratello quando non avevo un euro

Ragazzi cresciuti senza una famiglia conoscono il prezzo che devono pagare

convinti che niente possa più cambiare

l’amore è una favola e inizia da qua

venuto dal nulla sono rimasto lo stesso, non mi pensi lo stesso, lo sai che ne ho bisogno

ora giro tutti i locali d’Italia, sono fiero di me stesso, vengo dalle fogne

Il destino ha voluto che siamo così

in mezzo alla strada insieme ai fratelli anche se fa freddo

queste creature sono nate già pronte a morire

qui l’amore non esiste, si può solo tradire





Se passa la macchina con le guardie ti dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso

dai l’avviso, dai l’avviso

Torno nelle strade in cui sono cresciuto

ogni pallottola una storia, i muri ne sono pieni

in questo campetto ci sentivamo tutti campioni

cosa si prova, a vedere le pallottole che volano

La polizia non ci prende

chi corre e si perde in questi vicoli

sotto i grandi palazzi a fumare erba

nasciamo e moriamo con i cuori freddi

il quartiere urla e si sentono gli spari

e poi ogni madre che non dorme se non torni la notte

Il destino ha voluto che siamo così

in mezzo alla strada insieme ai fratelli anche se fa freddo

queste creature sono nate già pronte a morire

qui l’amore non esiste, si può solo tradire

Se passa la macchina con le guardie ti dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso, dai l’avviso

se passa la macchina con le guardie dai l’avviso, dai l’avviso

dai l’avviso, dai l’avviso

