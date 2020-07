Shiva – Take 2: audio e testo del nuovo brano

Da giovedì 9 luglio 2020 è disponibile Take 2, nuovo singolo del rapper Shiva, sequel di Take 1 che, sebbene reso disponibile attraverso il video l’8 luglio 2019, è stato ufficialmente rilasciato il 1° luglio 2020. Il testo e l’audio.

Reduce da mesi a dir poco grandiosi, suggellati dal successo di Auto Blu (certificato Platino, milioni e milioni di streaming), disponibile da inizio giugno nella versione internazionale battezzata “Auto Blu (Some Say) ft. Nea” e nel remix feat. Ardian Bujupi, il giovane rapper milanese pubblica il secondo capitolo di quel freestyle che lo lanciò ufficialmente circa 12 mesi prima.

Su una base messa su dal veterano Davide MAddalena, alias Adam11, Andrea racconta la percezione della sua vita negli ultimi mesi, dimostrando ancora una volta e in barba alla giovanissima età, una certa padronanza con il genere urban.

Shiva – TAKE 2 testo

Download su: Amazon – iTunes

Santana

Un anno fa, l’anno scorso





L’anno scorso, ricordi?

Vivevamo da soli

Proprio sotto ‘sto cielo

Ne succedon di ogni

La via non è più scialla (scialla)

Ho il tesoro in spalla (spalla)

Dio ha visto i miei sogni

Non mi scordo chi ero

Ready, ready, ready, ready

I piatti sopra quel fornello

Non vedi, vedi, vedi, vedi (vedi)

Le cose che ci sono dietro

Il tuo sguardo è diverso (diverso)

Il mio suono è diverso (diverso)

Sul suo Brum che fa oh-oh

Il fra’ non ha ancora un visto

In cerca di cibo e di lavoro fisso

Quello che vivo non è una ca**ata

Non scrivo finche non l’ho visto

Ho un braccio destro ma anche il sinistro

Mi chiedo se il cielo sappia che esisto

Da sti’ parcheggi a suonare in disco

Con una band come in Karen Sisco

Antiproiettile con sopra cristo

La TV dice ca**ate

So’ solo che non tradisco

Bravi ragazzi dietro le grate

Imprese di strade in mano ai bambini

Fanno la guerra tra blocchi vicini

Smetti di stare dentro a sti’ confini

O di comprare gucci per alleggerirli

Ring ring

Togli il trucco, togli i filtri

Stufo di fumare erba sempre nei soliti palazzi grigi (Corsico)

Gigi

Prudon le mani non è aria di festa

Più di un nemico lo mira alla testa

Spero soltanto non sia la mia testa

L’anno scorso, ricordi?

Vivevamo da soli (eh)

Proprio sotto ‘sto cielo

Ne succedon di ogni

La via non è più scialla (scialla)

Ho il tesoro in spalla

Dio ha visto i miei sogni

Non mi scordo chi ero

Ready, ready, ready, ready (ready)

I piatti sopra quel fornello

Non vedi, vedi, vedi, vedi (vedi)

Le cose che ci sono dietro

Il tuo sguardo è diverso (diverso)

Il mio suono è diverso (diverso)

Sul suo Brum che fa oh-oh

Take 2 è in registrazione

Prendi i giubbotti per la protezione

Dio sa’ che non ho religione

Se venisse qui mi darebbe ragione

Ero a un passo da sbagliare il bivio

Come ha fatto chi è mio nemico

Mentre un altro assegno in arrivo

A Pierre assegnano il definitivo-o

Conta nel back sold-out arrivo in hotel

Divido folle Mosè

Il mio pendente ora ringhia per me

Il tuo odio dice di me

Quello che non hai il coraggio di fare

Mentre lei ama chi è facile odiare

La tangenziale la vedo dall’alert

Guarda la mia faccia, si perché è l’unica, non sto scherzando

Facciam soldi con la musica, pensi che sbaglio sei soltanto un pazzo

Vengo dal ca**o di niente

Non mi farai un ca**o di niente

Santana ai fornelli per sempre

Stai rinnegando il cavallo vincente

L’anno scorso, ricordi?

Vivevamo da soli (eh)

Proprio sotto ‘sto cielo (oh)

Ne succedon di ogni

La via non è più scialla (scialla)

Ho il tesoro in spalla (spalla)

Dio ha visto i miei sogni

Non mi scordo chi ero

Ready, ready, ready, ready (ready)

I piatti sopra quel fornello

Non vedi, vedi, vedi, vedi (vedi)

Le cose che ci sono dietro

Il tuo sguardo è diverso (diverso)

Il mio suono è diverso (diverso)

Sul suo Brum che fa oh-oh





Ascolta su: