Enzo Dong – A Cap Pa Guerr ft. Nicola Siciliano: ascolta il nuovo singolo (testo)

Testo A Cap Pa Guerr di Enzo Dong & Nicola Siciliano

Ahah, La Luna Nera

[Rit.: Dong]

Ehi, ehi

Je tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra, pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore (Brr), vo’ fa’ ammore

Ma io tengo ‘a capa pe’ fa’ a’ guerra, pe’ fa’ ‘a guerra

Mi fido sulo d”e pistole (Brr), d”e pistole

Ma ‘o ssaje ca vengo ‘a miezza a vi’, bro (Eh), vi’, bro

E ‘o fierro, fra’, è ‘a uagliona mia mo (Eh), mia mo, eh

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra (Uh), pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore, vo’ fa’ ammore, yeah-yeah

[1a Strofa: Dong]

M’hanna bussat ‘e guardie, aggio sentuto “toc-toc”

Io nun sto vennenno ‘a droga, però guai a chi te tocca

Tu m”e mannato a n’euro a vita mia sott’e ‘ngopp

‘O ssaje sulo si te guardano, e mann sotto shock

Ca nto liett mi fai salì a freve

Si veco a chella, te incaz’ e vai in freve

Vieni arinto ‘o lietto si muori ‘e gelosia

M’ scippi ‘o core a pietto perché ti appartiene (Brrah), ‘tiene

Quanno trase frat’t Enzo Dong ven ‘o terremoto

Chillu cesso ‘e machina ch”tieni, ‘o frat’, s’accappotta

Giro int”a ‘na machina rubata e abbascio s’arrevota

‘Sta uagliona ha ditto faccio schifo e m vo’ n’ata vota

Però mama, mama, uh, mama, mama

Sai perché ti spezzo il corazón

Te ric c”a n’è cosa, pure se tu ce muori, ma l’issa sapè

[Ritornello: Dong]

Je tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra, pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore (Brr), vo’ fa’ ammore

Ma io tengo ‘a capa pe’ fa’ a’ guerra, pe’ fa’ ‘a guerra

Mi fido sulo d”e pistole (Brr), d”e pistole

Ma ‘o ssaje ca vengo ‘a miezza a vi’, bro (Eh), vi’, bro

E ‘o fierro, fra’, è ‘a uagliona mia mo (Eh), mia mo, eh

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra (Uh), pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore, vo’ fa’ ammore, yeah-yeah

[2a Strofa: Siciliano]

Facc ‘nu pass arret (Brr)

Nun m”e pensato aier (No)

M’e fatt sentì ‘o niente (Brr)

Vuttato ‘n miezz ‘e serpient, je malamente

Ma chi so’ se primma cu me nun ce stevn ‘tt e cumpagn

N’atu cumpagno nsiemo ‘a Maronna ca nun m’accumpagna

Pecché so cumpagn a chillu bastard

L’ego me magna, uoh-uoh, zompo int”o stagn

Usamme e spade contro a chi cundanna

Fra’, simmo a scena, ‘n c’ sta chi cumanna

Chi se sporca a facc pe’ duje pare e ngiarm

Pe’ duje pare e scarpe firmato co’ smalto

Addurammo ‘e famme, pecché je

[Rit.]

Je tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra (Uoh), pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore (Yah, brr), vo’ fa’ ammore (Brr)

Ma io tengo ‘a capa pe’ fa’ a’ guerra, pe’ fa’ ‘a guerra (Uoh)

Mi fido sulo d”e pistole, d”e pistole

Ma ‘o ssaje ca vengo ‘a miezza a via, bro, via, bro

E ‘o fierro, fra’, è ‘a uagliona mia mo, je mo, eh

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra, pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore, vo’ fa’ ammore (Yah, yah, yah, yah), yeah-yeah

[Outro: Siciliano]

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra

Essa cu me vo’ fa’ sulo ammore

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore

Tengo ‘a capa pe’ fa’ ‘a guerra

Essa vo’ fa’ sulo ammore









La traduzione di A Cap Pa Guerr

[Rit.]

Ehi, ehi

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare solo l’amore, solo l’amore

Ma io la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Mi fido solo delle pistole, solo delle pistole

Ma lo sai che vengo dalla strada, fratello, strada, fratello

E ora il ferro è la mia ragazza, mia ora

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare solo l’amore, solo l’amore

[1a Strofa]

Mi han bussato le guardie, ho sentito toc toc

Io non sto vendendo la droga ma guai a chi ti tocca

Tu hai mandato alla neuro la vita mia sottosopra

Lo sai solo se ti guardano, li fai andare sotto shock

Nel letto mi fai salire la febbre

Se mi vedo con quella ti arrabbi e diventi nervosa

Vieni nel letto se muori di gelosia

Mi stacchi il cuore dal petto perché ti appartiene

Quando entra tuo fratello Enzo Dong arriva il terremoto

Quello schifo di macchina che hai, fratello, si capotta

Giro in una macchina rubata e il basso spacca

Questa ragazza ha detto che faccio schifo e mi vuole ancora

Però piccola, piccola, piccola, piccola,

Sei perché ti spezzo il cuore

Ti dico che non è cosa anche se tu ci muori, ma dovresti saperlo

[Rit.]

[2a Strofa]

Faccio un passo indietro

Non mi hai pensato ieri

Mi hai fatto sentire il nulla

Buttato in mezzo ai serpenti, e malamente

Ma chi sono se prima con me non ci stavano tutti i compari

Un altro compare insieme alla Madonna che non mi accompagna

Perché sono amico di quel bastardo

L’ego mi divora, salto nello stagno

Usiamo le spade contro chi condanna

Fratello, siamo la scena non c’è chi comanda

Chi si sporca la faccia per quattro soldi

Per due paia di scarpe firmate con lo smalto

Facciamo odore di fame perché io





[Rit.]

[Outro]

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare solo l’amore, solo l’amore

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare con me solo l’amore, solo l’amore

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare solo l’amore, solo l’amore

Ho la testa per fare la guerra, per fare la guerra

Lei vuol fare solo l’amore, solo l’amore

Informazioni su sulla canzone A Cap Pa Guerr

Da giovedì 9 luglio 2020 è disponibile il nuovo singolo del 30enne rapper napoletano Vincenzo Mazzarella, aka Enzo Dong, con la collaborazione del collega Nicola Siciliano, un interessante brano interamente in dialetto partenopeo, che sta già facendo impazzire i numerosi fan dei due artisti campani, per la prima volta insieme.

Nella canzone prodotta da La Luna Nera (fedele collaboratore di Enzo), Dong e il 18enne Siciliano, entrambi provenienti da Secondigliano, parlano senza filtri delle strade di Napoli, condividendo le loro amare esperienze di vita vissuta.

A Cap Pa Guerr audio