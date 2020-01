Shiva, Marracash – Milano Ovest: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Milano Ovest, quarta traccia racchiusa nell’EP Routine di Shiva, rilasciato il 31 gennaio 2020, che vede la collaborazione di Marracash.

La canzone è stata scritta a quattro mani dai due rapper e prodotta da Adam 11, come del resto sei delle sette tracks racchiuse nell’album, ad eccezione del singolo Calmo, prodotto da Tha Supreme.

Shiva Milano Ovest testo

Download su: Amazon – iTunes

Yah, ci sono tre che litigan fuori dalla finestra

Tirano fuori una borsa o scendo da una Ford Fiesta?

Il terzo scappa di corsa verso una via più stretta

Conosce bene il quartiere non deve scegliere in fretta

Sì, ti avevano detto: “Non iniziare una guerra”

Di buttare quell’erba, via da Renato Serra

È finito, lo trovano lì seduto per terra

Si chiude gli occhi e la felpa mentre gli mira alla testa e (colpo di pistola)





Yah, due ragazzi si baciano fuori dalla finestra

C’è la neve che cade, la cornice è la stessa

Lei vorrebbe cambiare, lui rifiuta gli schemi

Non conosce i confini, ma conosce i problemi

Quelli non portano soldi, ma cattivi argomenti

Due tizi al civico 20, gliela piazzano al venti

Conviene tagliarla meglio col caldo di quei coltelli

La sua vita è una guerra, conta lo spazio che prendi

Conta lo spazio che vendi e lui sa cosa può farle

Ma anche cosa può farli, come portarli via entrambe

Certe cose preziose, no, non si ama lasciarle

‘Ste storie dolorose sono una lama alla carne

Per ogni mamma che piange, un ragazzo frega il destino

Si pulisce le guance, se lo ricorda bambino

Oltre una rete e un giardino, oltre il fumo e i tombini

Sembra la città respiri, sembra il mio cuore respiri

Okay, okay, yeh, yeh, quando è sera, fumo crema

Stiamo uniti sotto zero, nessuno trema

Io che per salvare te, sconto la pena

Io che per salvare te, lame alla schiena

Yeh, yeh, luna piena, cambio lo schema

Se ci penso lo so bene, vale la pena

Ci sono anch’io, non temere, nessun problema

Libero quelle catene come in altalena

Yeh, yeh, oh-oh, quante son’ le cose che non sai, oh-oh

Devi dirmi adesso se ci stai, oh-oh (Devi dirmi adesso se ci stai, oh-oh)

[Marracash]

Dimmi se ci stai adesso, così mi stresso

Senza più girarci attorno, sì o no, secco (Secco)

Sono stanco, fuori è freddo e in più s’è fatto tardi (Ah)

Hai gli occhi pieni di dubbi che riesco a contarli

Con la strizza che ti fo**e, le sizze sempre troppo corte

La sfilza delle cose storte, la milza che ti scoppia, corre

Entriamo, usciamo, se tutto fila

In due minuti come un vergine da una sgualdrina

Non dirmi che torniamo a casa come due co*lioni (No)

Mi hai scordato il ca**o dentro gli altri pantaloni

Hai fatto manodopera, un’anno ad opera, in una botola

Un’anno con la droga e la Uno che non si modera

Un giudice rimprovera, un ufficio ti colloca

La società non tollera, quello che provi è collera (collera)

Sai com’è che so tutte queste cose

Perché son sempre stato te, co*lione





Yeh, yeh, quando è sera, fumo crema

Stiamo uniti sotto zero, nessuno trema

Io che per salvare te, sconto la pena

Io che per salvare te, lame alla schiena

Yeh, yeh, luna piena, cambio lo schema

Se ci penso lo so bene, vale la pena

Ci sono anch’io, non temere, nessun problema

Libero quelle catene, come in altalena

Yeh, yeh, oh-oh, quante son’ le cose che non sai, oh-oh

Devi dirmi adesso se ci stai, oh-oh

(Devi dirmi adesso se ci stai, oh-oh)





Ascolta su: