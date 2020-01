TROPICO – Contro feat. CoCo: audio e testo del singolo

Il cantautore Davide Petrella e il suo progetto solista Tropico ha rilasciato Contro, terzo singolo impreziosito dalla collaborazione con il rapper napoletano Corrado Migliaro, in arte CoCo, disponibile dal 31 gennaio 2020.

Il testo e l’audio di questo interessante pezzo, che arriva dopo Non Esiste Amore A Napoli e Doppler, rispettivamente rilasciati il 6 settembre e il 6 dicembre 2019.

TROPICO – Contro Testo

Non può piovere sempre

Può anche grandinare

Io mi tufferei sempre

Da un grande nave

Non ti ho insegnato niente?

Starci male non serve

La paura non mente

Il mondo è infame, se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Più che sangue e mercurio

Ci si abitua anche al buio

Il battito è il tuo metronomo

Non ascoltare nessuno

Diglielo: “siamo artisti”

Mendicanti, surfisti

Tutto questo tempo fuori strada a illuminare i giorni più tristi

E che ce ne fo**e, a maniche corte

Nel gelo polare bruciamo la notte

Sei felice e forse

Non puoi cancellare un milione di corse

Ti immagini fosse

Ripetersi ancora un milione di volte che è andata così

E così allora niente (Niente)

Ci ricordiamo sempre (Sempre)

Delle notti più fredde

Se nessuno ci sente

Puoi rimanere un po’ a goderti il cielo con me





E anche se cado

Sono… sempre stato qui, sempre stato qui

Adesso dove vado?

Sono… sempre stato qui

Il mondo è infame, se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Il mondo è infame, se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

[CoCo]

Dicono di me che non cambio mai

Forse è vero ma

Dicono che infondo siamo tutti uguali

Non ci credo, fra’

Dicono: “Non puoi cadere se non sali”

Ma poi dove vai?

Se poi il cielo è solo tetto per gli umani

[?]

Baby ‘sta vita è corta per sentirsi in pericolo

Non serve una rincorsa se siamo su uno spigolo

Cosa fai, non m’importa se fai quello che dicono

La paura è una bolla, puoi scoppiarla con dito

Se vuoi sono qui da solo con la testa in mille cose

Ma sai che ci sono ora che sanno il mio nome

Il frigo è sempre vuoto, sono sempre chissà dove

In giro per il mondo, per andargli contro

E anche se cado

Sono sempre stato qui, sempre stato qui

Adesso dove vado?

Sono sempre stato qui

Il mondo è infame, se non tremi andiamo contro





Contro, contro, contro

Se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Il mondo è infame, se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

Se non tremi andiamo contro

Contro, contro, contro

[CoCo]

E anche se cado sono sempre stato qui

Sempre stato qui





