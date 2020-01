Daddy Yankee & Sech – Definitivamente: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Daddy Yankee e Sech duettano sulle note di Definitivamente, contagioso singolo disponibile ovunque dal 31 gennaio 2020 via El Cartel Records. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Marlon P.

Scritto da Luny, Daddy Yankee, Sech, Dímelo Flow & Nekxum e prodotto da Nekxum & Dímelo Flow, in questo gradevole brano si parla della fine di un amore. Da qui il titolo Definitivamente (sicuramente, decisamente) il protagonista non vuole più saperne di questa persona e voltare pagina.

[Intro: Sech, Daddy Yankee]

Si por ahí no’ vemos, ni nos saludemos

Olvídate que existo (¡Sech!)

Si me escribes, queda’ en visto (DY)

No pasas ni caminando por mi mente, yeh-eh-eh

Tú lo sientes y los dos ‘tamos conscientes

[Coro: Daddy Yankee, Sech, AMBOS]

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió, bebé (Yah-yah-yah), ah

De casualida’ si no encontramo’, ni no’ conocemo’, yeh

Solo una ve’ má’, esto se va a dar, pa’ que lo olvidemo’ (Oh-oh, oh-yeh)

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió, bebé, eh (Yah-yah)

De casualida’ si no encontramo’, no no’ conocemo’ (Yeh-eh)

Solo una ve’ má’, esto se va a dar, PA QUE LO OLVIDEMO’ (Oh-oh, oh-yeh)

[Verso 1: Daddy Yankee]

Me lo dijo un amigo

Uno duerme con el enemigo, yeah-yeah

Quédate con lo debido

Y devuélveme el tiempo perdido

Oye, baby, tu actitud promete

Pero soy la fuerza de choque que tumba to’ los piquete’, ja

Tú no me dejaste no te des los mérito’

Dale pa’l banco (Prr), si estás buscando crédito (Ja)

[Puente: Sech & Daddy Yankee]

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí (De mí)

Leamo’ el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto (-to)

Me lo dice mi instinto (-to)

[Coro: Daddy Yankee & Sech]

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió, bebé (Yah-yah-yah), ah

De casualida’ si no encontramo’, ni no’ conocemo’, yeh

Solo una ve’ má’, esto se va a dar, pa’ que lo olvidemo’ (Oh-oh; este es Sech; oh-yeh)

[Verso 2: Sech]

Si te escribo de verdad e’ que estoy jodi’o

Si me quieres ver, dame el último motivo

Después que se acabé, ya lo he decidido

Agarra to’ y también agarra tu camino

Si te molesta, okay

Sigue por tu way

La relación está rota y no se pega ni con tape

Lo que pasó, pasó

Me pediste tres minutos y estás hablando seis

[Puente: Daddy Yankee & Sech]

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Leamo’ el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto (-to)

Me lo dice mi instinto (-to)





[Coro: Daddy Yankee & Sech]

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió, bebé (Yah-yah-yah), ah

De casualida’ si no encontramo’, ni no’ conocemo’, yeh

Solo una ve’ má’, esto se va a dar, pa’ que lo olvidemo’

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió, bebé, eh (Yah-yah)

De casualida’ si no encontramo’, no no’ conocemo’ (Yeh-eh)

Solo una ve’ má’, esto se va a dar, pa’ que lo olvidemo’





Se dovessimo incontrarci in giro, non salutiamoci

Dimentica che esisto

Se mi scrivi, non aspettarti una risposta

Non mi passi nemmeno per la testa

Ti dispiace e ne siamo entrambi consapevoli

Non voglio assolutamente vederti

Questo è assolutamente morto baby

Se per caso dovessimo incontrarci, non ci conosciamo

Ci serve solo una volta ancora per dimenticare

Non voglio assolutamente vederti

Questo è assolutamente morto baby

Se per caso dovessimo incontrarci, non ci conosciamo

Ci serve solo una volta ancora per dimenticare

Me lo disse un mio amico

Si dorme con il nemico – sì! yeah!

Tieniti quello che vuoi

E ridammi il tempo perduto

Ascolta piccola, il tuo atteggiamento promette bene

Ma io sono la forza d’urto che abbatte ogni arroganza

Non sei stata tu a lasciarmi, non prendere il merito

Vai in banca se stai cercando credito

Non voglio sapere più nulla di te

E tu non vuoi più sapere nulla di me

Leggiamo l’ultimo capitolo e arriviamo alla fine

Non voglio sapere più nulla di te

E tu non vuoi più sapere nulla di me

Ora è tutto diverso

Me lo dice mio istinto





Non voglio assolutamente vederti

Questo è assolutamente morto baby

Se per caso dovessimo incontrarci, non ci conosciamo

Ci serve solo una volta ancora per dimenticare

Se riceverai un messaggio da me, è perché sono davvero fo**uto

Se vuoi vedermi, dammi l’ultimo motivo

Dopo di che tutto sarà finito, ho già deciso

Prendi tutto e prendi la tua strada

Se ti dà fastidio, ok

Segui il tuo cammino

Questa storia è finita, non puoi mettere insieme i pezzi con il nastro adesivo

Cosa è successo!

Mi hai chiesto 3 minuti e stai parlando da 6

Non voglio sapere più nulla di te

E tu non vuoi più sapere nulla di me

Leggiamo l’ultimo capitolo e arriviamo alla fine

Non voglio sapere più nulla di te

E tu non vuoi più sapere nulla di me

Ora è tutto diverso

Mi dice il mio istinto

Non voglio assolutamente vederti

Questo è assolutamente morto baby

Se per caso dovessimo incontrarci, non ci conosciamo

Ci serve solo una volta ancora per dimenticare

Non voglio assolutamente vederti

Questo è assolutamente morto baby

Se per caso dovessimo incontrarci, non ci conosciamo

Ci serve solo una volta ancora per dimenticare

