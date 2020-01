Shiva – Chance feat. Capo Plaza: audio e testo della nuova canzone

I rapper Shiva e Capo Plaza hanno unito le forze in Chance, seconda traccia facente parte dell’EP Routine, disponibile ovunque da venerdì 31 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova canzone scritta dagli interpreti e prodotta da Davide Maddalena, aka Adam11. Vista la collaborazione con il rapper campano, che vanta ormai una vasta fanbase, com’era prevedibile questo brano sembra il più gettonato dell’Extended Play composto da sette inediti, tra i quali il singolo Calmo feat. Tha Supreme che ne ha anticipato il rilascio.

Shiva – Chance testo

Yah

Aver tutto non è aver di più (Di più), ah

Volevo solo fare strada per non rimanerci mai

Ho più nemici tra i tuoi amici che tra le auto blu (Le auto blu)

Cercavo una chance prima di suonare i live, yeah

Pensavan’ di fo**ermi, yah

Il coraggio in quella notte li, yah, yah

Sotto il fumo e il fuoco di MI, ah [Nota: “MI” è la sigla della provincia di Milano, città dove il rapper è cresciuto]

Non sanno che io ho un fratello, non dirò mai più: “Good bye”

Sono fiero del mio frero, in giro quando si fa tardi

‘Sta vita non è un gioco per te, chico imparerai

Ho messo i miei piedi a terra, a riparo da quei bastardi

Perché il parco dove stavo, non ci stava in piedi mai

Tu per me sei il posto giusto, come l’oro in ‘sta collana

Chiedi se l’aspettavo, ma io aspettavo e basta

Da dove molti odiano ed è pieno di serpenti

Luca è come me, abbiam’ passato stessi momenti, yah

Lei ha gli occhi su di me, io ce li ho sul malloppo

Non sai un ca**o di me, non sai cosa c’ho sotto

Sono un bravo ragazzo, solo weed nel giubbotto

E non ho un ferro caldo, ma più di un disco pronto, yah, yah

Questa è la mia routine, yah yah

Ho un fratello che darebbe la vita per me

Io farei lo stesso con lui, yah, yah

Tu che odi, perché?





Aver tutto non è aver di più (Di più), ah

Volevo solo fare strada per non rimanerci mai

Ho più nemici tra i tuoi amici che tra le auto blu (Le auto blu)

Cercavo una chance prima di suonare live, yeah

Pensavan’ di fo**ermi, yah

Il coraggio in quella notte li, yah, yah

Sotto il fumo e il fuoco di MI, ah

Non sanno che io ho un fratello, non dirò mai più: “Good bye” (Yah, yah, yah, yah)

[Capo Plaza]

Ehi, non mi parli, mi fa male, è rimasto veleno

Ricordo ciò che non avevo, ma ho il bicchiere pieno

Le notti rimango a fumare

Milano è grigia come ‘sti palazzi, io devo ricominciare

Lo sai baby, io ti ho a pochi metri di distanza

Ma è finita male male, quindi non mi guardi in faccia, yah

Posa le armi, ma è difficile accettare

Che siamo stati entrambi a farci tutto questo male

Mami, ‘sti diamanti tutti addosso

Gesù e Giuda erano amici, quindi non mi fido mai troppo

Nero il mio giubbotto, come mi manca il mare

Io sono stato bravo a metter’ le ali e poi a volare, yah

Il cuore ormai è una 500 viola

Lei mi sta alla gola, conto soldi

Andre’, ne vogliamo ancora

Senza te ora volo

E tu mi pensi ancora, yah

Aver tutto non è aver di più (Di più), ah

Volevo solo fare strada per non rimanerci mai

Ho più nemici tra i tuoi amici che tra le auto blu (Le auto blu)

Cercavo una chance prima di suonare live, yeah

Pensavan’ di fo**ermi, yah

Il coraggio in quella notte li, yah, yah

Sotto il fumo e il fuoco di MI, ah

Non sanno che io ho un fratello, non dirò mai più: “Good bye” (Yah, yah, yah, yah)





Sono fiero del mio frero, fumo quando si fa tardi.





