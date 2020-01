Chadia Rodriguez – La Voce di Chadia: audio e testo del nuovo singolo

La Voce di Chadia è un singolo della rapper italo-marocchina Chadia Rodriguez, rilasciato il 31 gennaio 2020. Il testo e l’audio.

Dopo i successi di Coca Cola e Mangiauomini, la trapper torna con questo interessante brano, scritto da Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla, Big Fish & CRDARNAKH.

La giovane artista prenderà parte alla seconda stagione di “Narcos: Messico”, nei panni della protetta di Isabella, leader del cartello della droga messicano e questo pezzo è stato pubblicato per la colonna sonora della serie Netflix.

La Voce di Chadia – Chadia Rodriguez – Testo

Download su: Amazon – iTunes

Sssh, Chadia

Sotto i palazzi suonano me (Seh)

Non ho una casa, non ho una gang (No)

Sono cresciuta da sola

Io non faccio musica innocua per il tuo [?]

Arrivo vestita da panico, che anche il tuo manico diventa un traditore (ah)

Ho amici che trattano carico e scarico

E hanno tutti cari giù a San Vittore

Io non ho tempo per fare dissing

Ho processi aperti ed ancora in corso

Ma queste poi non devono stupirsi

Se stanno sdraiate al pronto soccorso (oh)

Nati in quartieri sbagliati

Buoni non siamo mai stati

Canne e neuroni bruciati

Siamo i soliti bastardi, figli di immigrati, yalla





Sembravo la piccola fiammiferaia

Oggi faccio profumo di soldi nell’aria

Per molti sono la malaria

Però per la strada suona solamente la voce di Chadia

Sotto i palazzi suonano me (Seh)

Non avevo Barbie, e neppure Ken (no)

Dovevo schivare gli schiaffi

Avevo la scarpe di mer*a, non di Balmain (ah)

Io sto con il popolo perché ho le diavolette che mi coprono

Giravo con la merce sotto al cofano

Non dico favolette nel microfono

Non sono una ragazza copertina

Sono una tazza con la codeina

Sapessi quanto è lunga la fedina

Fuori dal ca**o e dammi una cartina

Carica stoppa la mer*a che rappi

Suonano Chadia sotto al tuo palazzo (seh)

Tu ti credi forte ma nei fatti

Sembri solo un uomo senza il ca**o (yah)

Sembravo la piccola fiammiferaia

Oggi faccio profumo di soldi nell’aria

Per molti sono la malaria

Però per la strada suona solamente la voce di Chadia





Piedi sull’asfalto

Tacchi aperti e smalto

Birre doppio malto

Canne sotto al palco

Soffio, fumo bianco

Fumo come i narcos

Vesto come i narcos

Hablo come i narcos

Sembravo la piccola fiammiferaia

Oggi faccio profumo di soldi nell’aria

Per molti sono la malaria

Però per la strada suona solamente la voce di Chadia





Ascolta su: