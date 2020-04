Shiva – Bicarbonato: video e testo della nuova canzone

Bicarbonato è una canzone del rapper Shiva, concepita in piena quarantena e quindi a distanza insieme a Night Skinny e rilasciata a sorpresa su Youtube alla mezzanotte del 20 aprile 2020. Il testo.

Mentre ci si attendeva il video del grandissimo successo Auto Blu, brano che ha anche suscitato polemiche, il giovanissimo rapper milanese torna alla ribalta con questa canzone, scritta di suo pugno, prodotta da Luca Pace, aka Night Skinny e caratterizzata da sonorità più classiche rispetto alla citata hit, che utilizzava la base del più grande successo degli Eiffel 65, “Blue (Da Ba Dee)”.

Questo brano è stato creato in men che non si dica, basti pensare che la base è stata prodotta da Skinny sabato sera, il giorno dopo il rapper gli ha inviato il testo e lunedì ha girato il video dentro casa.

Il video di Bicarbonato

Ah, yah, yah

Ehi

Il mio orologio fa il rumore delle lancette

In fuso orario anche lui dice cose diverse

Non posso lasciare i miei gioielli ovunque

E nemmeno innamorarmi di una bitch qualunque (Oh)

Se sono arrivato qui dove sono perché

Bambino sono troppo diverso da loro, ah

Quello che dicono gli altri non è tutto il mondo

Anzi, fra’, più cresci e più capisci che non ne hai bisogno

Come uno specchio col rossetto mi riempie di baci

Spero che non diventino come ‘sti chain ghiacciati

Tra il foxxere o l’essere foxxuto ti sbilanci

Non ho santi né faccio amici da grandi

Loro pensano che i sentimenti non li abbia mai

Chiedono delle canzoni ma non: “Come stai?”

Guadagno abbastanza per ripagare i guai

Ma non per ridarti tutto quello che tu non hai più

Mi ricordo tutte le night sul

Mio letto, ma non ci dormirai più

Quelle persone ti han cambiato

Il tuo cuore era puro, mo bicarbonato

Yah, non voglio assomigliare a quella squadra e né a quell’altra

Suono classico come Real e Barça

O fare su in piazza, con o senza contenuti

Un giorno avrò abbastanza sigari e potran fumare tutti

Eh-eh, cercando di far soldi legal

Stanchi di spiegarlo a quegli uomini in divisa

Sì, fra’, conosco il nostro destino e non mi fa paura

Giro una nel pacchetto, spero mi porti fortuna, bless

Per tornare vincitori come Achille

E che non ci sia arma che ci possa sconfiggere

Ciccio in ABS impenna, niente è impossibile

20.000 al polso e non so scrivere

Loro pensano che i sentimenti non li abbia mai

Chiedono delle canzoni ma non: “Come stai?”

Guadagno abbastanza per ripagare i guai

Ma non per ridarti tutto quello che tu non hai più

Mi ricordo tutte le night sul

Mio letto, ma non ci dormirai più

Quelle persone ti han cambiato

Il tuo cuore era puro, mo bicarbonato