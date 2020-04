Gallagher & Duki – Luna: audio, testo e traduzione del brano in spagnolo

Il trapper romano Gabriele Magi, in arte Gallagher, e l’argentino Mauro Ezequiel Lombardo, aka Duki, hanno unito le forze nel singolo in spagnolo Luna, disponibile ovunque da lunedì 20 aprile 2020 via Sucream / Sony Music Entertainment Italy.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa romantica canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Orodembow, DOD (ITA) & Young Sauce – Make You Fly.

Chi l’avrebbe mai detto che Gabriele avrebbe inciso un brano di questo tipo e in spagnolo? Nella traccia non si parla di droga, soldi e cose da Trap che Gallagher ci ha abituato ad ascoltare nelle sue canzoni, ma semplicemente di amore nei confronti di una donzella. A dir poco sorprendente.

Luna Testo e Traduzione — Gallagher • Duki

[Pre-Estribillo: Duki]

Por ti te lo doy, te bajo la luna (Na-na-na-na-na), ah-ah, mmm

Es que sé que como vos no hay ninguna (Na-na-na-na-na), ah, mmm

Con un par de beso’ le robé la voz, se quedó muda (DOD make the future; na-na-na-

na-na)

Cruzamo’ las mirada’, esto es una locura (Young Sauce Make You Fly; na-na-na-na-

na), uh

[Estribillo: Duki]

Yo te quiero (Te quiero) y por vos me muero (Me muero)

Girl, te prefiero (Prefiero) antes que el dinero (Dinero, okey)

Y nos matamo’ en la cama como’ vaquero’ (Pew, pew, pew, pew)

Mami, yo te soy sincero (Sincero)

Decime la verda’, no me pongas pero’ (No, no, no, no)

[Puente 1: Duki]

Siempre preocupada por lo que dice la gente (La gente)

Le gustaba que yo era diferente (Diferente)

No le crea’ a tus amiga’ porque mienten (Mienten)

‘Tamo’ matándono’ pero lentamente

[Verso 1: Gallagher]

No nos quieren juntos

Simplemente envidia de lo’ demás

Cada día que pasa yo a ti te amo más

No nos quieren juntos

Simplemente envidia de lo’ demás

Cada día que pasa yo a ti te amo más (Te quiero)

[Refrán: Gallagher]

Yo te amo, yo te quiero (Quiero), entre toda’ te prefiero (Prefiero)

Si no tengo tu amor (Tu amor), mami, siento que me muero

Yo te amo, yo te quiero, entre toda’ te prefiero

Si no tengo tu amor, mami, siento que me muero

[Puente 2: Gallagher]

Más, más, más

Más, más, más

[Estribillo: Duki]

Yo te quiero (Te quiero) y por vos me muero (Me muero)

Girl, te prefiero (Prefiero) antes que el dinero (Dinero, okey)

Y nos matamo’ en la cama como’ vaquero’ (Pew, pew, pew, pew)

Mami, yo te soy sincero (Sincero)

Decime la verda’, no me pongas pero’ (No, no, no, no)

[Refrán: Gallagher]

Yo te amo, yo te quiero, entre toda’ te prefiero

Si no tengo tu amor, mami, siento que me muero

[Verso 2: Gallagher]

Quiero comprarte el mundo

Hagamos como Bonnie y Clyde

La tina tiene jarabe y fumando baja el sol

Bebé, soy tu negro de Salvador

Quisiera bajarte la luna, por ti to’ lo doy

[Pre-Estribillo: Duki]

Por ti te lo doy, te bajo la luna (Na-na-na-na-na), ah-ah, mmm (Uh)

Es que sé que como vos no hay ninguna (Na-na-na-na-na-na), ah, mmm

Con un par de beso’ le robé la voz (Na-na-na-na-na-na), se quedó muda (Na-na-na-





na-na-na)

Cruzamo’ las mirada’, esto es una locura, uh

[Estribillo: Duki]

Yo te quiero (Te quiero) y por vos me muero (Me muero)

Yo te prefiero (Prefiero) antes que el dinero (Dinero, okey)

[Outro: Gallagher & Duki]

La-la-la-la

La-la (Pew, pew, pew, pew)

La-la-la-eh

La-la-la-la

La-la

La-la-la-eh





[Pre-Rit.]

Te lo do, sotto la luna

So che come te non c’è nessuna

Con un paio di baci le ho rubato la voce, si è ammutolita (DOD crea il futuro)

Incrociamo gli sguardi, è tutto così pazzesco (Young Sauce ti fa volare), uh

[Rit.]

Ti amo (ti amo) e per te sto morendo (sto morendo)

Ragazza, preferisco te (preferisco) al denaro (denaro, okay)

E ci ammazziamo a letto come i cowboy (Pew, pew, pew, pew)

Bella, con te sono sincero (sincero)

Dimmi la verità, senza se e senza ma (No, no, no, no)

[Ponte 1]

Sempre preoccupata per quello che dicono le persone (Persone)

Le piaceva che fossi diverso (diverso)

Non credere alle tue amiche perché mentono (mentono)

Ci stiamo ammazzando ma lentamente

[Strofa 1]

Non vogliono che stiamo insieme

Sono semplicemente invidiosi

Ogni giorno che passa ti amo sempre più

Non vogliono che stiamo insieme

Sono semplicemente invidiosi

Ogni giorno che passa ti amo sempre più (ti amo)





[Refrán]

Ti amo, ti voglio bene (voglio), fra tutte preferisco te (preferisco)

Se non avessi il tuo amore (il tuo amore), piccola, mi sentirei morire

Ti amo, ti voglio bene, fra tutte preferisco te

Se non avessi il tuo amore, piccola, mi sentirei morire

[Ponte 2]

Di più, di più, di più

Di più, di più, di più

[Rit.]

Ti amo (ti amo) e per te sto morendo (sto morendo)

Ragazza, preferisco te (preferisco) al denaro (denaro, okay)

E ci ammazziamo a letto come i cowboy (Pew, pew, pew, pew)

Bella, con te sono sincero (sincero)

Dimmi la verità, senza se e senza ma (No, no, no, no)

[Refrán]

Ti amo, ti voglio bene, fra tutte preferisco te

Se non avessi il tuo amore, piccola, mi sentirei morire

[Strofa 2]

Voglio offrirti il ​​mondo

Facciamo come Bonnie e Clyde

Nell’idromassaggio c’è lo sciroppo e fumando cala il sole

Piccola, sono il tuo nero di Salvador

Vorrei far calare la luna per te, per te darei tutto

[Pre-Rit.]

Te lo do, sotto la luna

So che come te non c’è nessuna

Con un paio di baci le ho rubato la voce, si è ammutolita

Incrociamo gli sguardi, è tutto così pazzesco

[Rit.]

Ti amo (ti amo) e per te sto morendo (sto morendo)

Preferisco te (preferisco) al denaro (denaro, okay)

