Rvssian, Anuel AA & Juice WRLD – No Me Ame: audio, video, testo e traduzione

il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di No Me Ame (non amarmi), singolo del produttore giamaicano Rvssian, con voci del portoricano Anuel AA e del rapper statunitense Juice WRLD.

E’ veramente niente male la nuova produzione di Tarik Johnston, in arte Rvssian, una canzone disponibile ovunque dal 17 aprile 2020 via Sony Music Latin, ovviamente incisa prima della scomparsa di Jarad Anthony Higgins, meglio conosciuto come Juice Wrld, deceduto pochi mesi fa, l’8 dicembre 2019.

Il gradevole brano, nel quale i protagonisti invitano l’amante a non amarli, a non innamorarsi di loro, ma al contrario a continuare a divertirsi sotto le coperte e senza impegni sentimentali, è l’ennesima release postuma di Juice, visto che dopo la sua scomparsa, sono stati rilasciati diversi pezzi con la sua voce, come ad esempio Godzilla, grande successo di Eminem, “PTSD” di G Herbo e il remix di “Suicidal” di YNW Melly.

E il filmato, che vede protagonista Anuel, ma anche la presenza del producer, è dedicato proprio al compianto rapper, che nella clip appare sotto le sembianze di un angelo. A proposito, sembra che uscirà un album postumo, sebbene al momento in cui scrivo non abbia ancora né un titolo, né una release date.

No Me Ame Testo e Traduzione — Anuel AA • Juice Wrld • Rvssian

[Intro: Anuel AA]

Uah

Hey, Rvssian

[Pre-Coro: Anuel AA]

Yo siempre te llamo tarde en la noche (En la noche)

Casi siempre despué’ de las 12 (De las 12)

Si el sexo e’ una religión pues somo’ diose’

Pero no somo’ ni JAY-Z ni Beyoncé (Uah)

[Coro: Anuel AA & Juice WRLD]

No me ame’, no me, no me ame’ (Eh-eh)

No me llame’, bebé, no me reclame’ (Eh-eh)

No me llame’, baby, yo te llamo (Uah)

Que si no’ vamo’ en sentimiento’ nos peleamo’ (Nos peleamo’)

Don’t you love me, don’t you love me (Uah)

Don’t call me and, baby, don’t claim me (Eh-eh)

I call you then we fight and then we make up (Eh-eh)

We catch a body in the bed but don’t catch feelings

[Verso 1: Anuel AA]

Tú no entiende’ que te odio (Yeh)

Que me hiciste un demonio (Yeh)

Que yo te di el anillo y tú jodiste el matrimonio (Uah)

Y el amor no es ciego (Ciego)

Ciego e’ el que persigue al que no lo quiere (Al que no lo quiere’)

¿Por qué tú me sugiere’ que yo me quede contigo? (Contigo)

¿Si cómo te vo’a amar, si yo no me amo ni a mí mismo? (Uah)

Y lo que quiere’ e’ erotismo

Y hago que tú te moje’ (Tú te moje’)

Y no e’ en el bautismo (Yeah-yeah)

Yo te hago, ma’, a ti te hago un exorcismo, yeah (Uah)

[Coro: Anuel AA & Juice WRLD]

No me ame’, no me, no me ame’ (Eh-eh)

No me llame’, bebé, no me reclame’ (Eh-eh)

No me llame’, baby, yo te llamo (Uah)

Que si no’ vamo’ en sentimiento’ nos peleamo’ (Nos peleamo’)

Don’t you love me, don’t you love me (Eh-eh)

Don’t call me and, baby, don’t claim me (No, no)

I call you then we fight and then we make up (Yo te llamo, baby)

We catch a body in the bed but don’t catch feelings (Uah)

[Verso 2: Juice WRLD]

Don’t get too attached, I’m bad news

I’ll break your heart, leave it permanent like gettin’ a tattoo

I’ll do you worse than your ex-boyfriend did you (You)

Next thing you know, you’ll be seeing shadows in your room, room

I know you’ve seen me on TV and on the internet

Tryna get over me but the hurting isn’t finished yet

Ooh, I’ma still make love to you

I’ma still take drugs for you





[Pre-Coro: Anuel AA]

Yo siempre te llamo tarde en la noche (En la noche)

Casi siempre despué’ de las 12 (De las 12)

Si el sexo e’ una religión pues somo’ diose’

Pero no somo’ ni JAY-Z ni Beyoncé (Uah)

[Coro: Anuel AA & Juice WRLD]

No me ame’, no me, no me ame’ (Eh-eh)

No me llame’, bebé, no me reclame’ (Eh-eh)

No me llame’, baby, yo te llamo (Uah)

Que si no’ vamo’ en sentimiento’ nos peleamo’ (Nos peleamo’)

Don’t you love me, don’t you love me (Uah)

Don’t call me and, baby, don’t claim me (Eh-eh)

I call you then we fight and then we make up (No, no)

We catch a body in the bed but don’t catch feelings

[Outro: Anuel AA]

Anuel

Mera, dime, Rvssian, lo’ Illuminati, ¿ah?

El dio’ del trap, ¿oíste, bebé?

Real hasta la muerte, bebecita

Brr





No Me Ame traduzione

[Pre-Rit.]

Ti chiamo sempre a tarda notte (notte)

Quasi sempre dopo le 12 (le 12)

Se il sesso è una religione allora siamo degli dei

Ma non siamo né JAY-Z né Beyoncé (Uah)

[Ritornello]

Non amarmi, non, non amarmi (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, non chiedere di me (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, ti chiamo io (Uah)

Che se andiamo a sbattere nei sentimenti, litighiamo (litighiamo)

Non amarmi, non amarmi (Uah)

Non chiamarmi e, piccola, non chiedere di me (Eh-eh)

Ti chiamo, poi litighiamo e poi facciamo pace (Eh-eh)

Facciamo l’amore a letto ma evitiamo i sentimenti





[Strofa 1]

Non capisci che ti odio (Yeh)

Che mi fatto diventare un demonio (Yeh)

Ti ho dato l’anello e hai rovinato il matrimonio (Uah)

E l’amore non è cieco (cieco)

Il cieco e quello che va dietro a qualcuno che non lo vuole (qualcuno che non lo vuole)

Perché vuoi che io stia con te? (Con te)

Come posso amare te se non amo nemmeno me stesso? (HAU)

E quello che vuoi è erotismo

E ti faccio bagnare “(Ti bagni”)

E non è al battesimo (Sì-sì)

Ti farò, bella, ti farò un esorcismo, sì (Uah)

[Ritornello]

Non amarmi, non, non amarmi (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, non chiedere di me (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, ti chiamo io (Uah)

Che se andiamo a sbattere nei sentimenti, litighiamo (litighiamo)

Non amarmi, non amarmi (Eh-eh)

Non chiamarmi e, piccola, non chiedere di me (No, no)

Ti chiamo, poi litighiamo e poi facciamo pace (ti chiamo io, piccola)

Facciamo l’amore a letto ma evitiamo i sentimenti (Uah)

[Strofa 2]

Non affezionarti troppo, porto solo guai

Ti spezzerò il cuore, sarà indelebile come un tatuaggio

Ti farò star peggio del tuo ex ragazzo

In men che non si dica vedrai ombre nella tua stanza, stanza

So che mi hai visto in TV e su Internet

Stai cercando di dimenticarmi ma il dolore non è ancora finito

Ooh, farò ancora l’amore con te

Mi drogherò ancora per te

[Pre-Rit.]

Ti chiamo sempre a tarda notte (notte)

Quasi sempre dopo le 12 (le 12)

Se il sesso è una religione allora siamo degli dei

Ma non siamo né JAY-Z né Beyoncé (Uah)

[Ritornello]

Non amarmi, non, non amarmi (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, non chiedere di me (Eh-eh)

Non chiamarmi, piccola, ti chiamo io (Uah)

Che se andiamo a sbattere nei sentimenti, litighiamo (litighiamo)

Non amarmi, non amarmi (Uah)

Non chiamarmi e, piccola, non chiedere di me (Eh-eh)

Ti chiamo, poi litighiamo e poi facciamo pace (No, no)

Facciamo l’amore a letto ma evitiamo i sentimenti

[Outro]

Anuel

Semplice, dimmi, Rvssian, gli Illuminati, eh?

Il dio della trap, hai sentito, piccola?

Reale fino alla morte, piccola

Brr

