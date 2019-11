Marco Calone – Si felice tu: audio, video e testo della canzone

Rilasciato il 6 novembre 2019 via MCR, Si felice Tu è un meraviglioso singolo del cantante neomelodico napoletano Marco Calone, figlio d’arte, in quanto il conosciuto padre è Franco Calone, al secolo Francesco Compagnone.

Il testo, la traduzione, l’audio e il video che accompagna questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Vincenzo Caradonna e Alessandro Sgambati, con arrangiamenti di quest’ultimo, un classico pezzo neomelodico nel quale si canta l’amore che si prova nei confronti di una persona.

L’originale filmato è stato diretto da Marco Cantone ed è ambientato in un circo, con al centro della scena il cantante.

Marco Calone Si felice tu testo

C vogl’ e t’ vasà

E t pute’ abbraccià

T’annascunn int a tutt e pensier e ij t veng a cercà

E nun è colpa toj

Si tu si malatij

Si chist’uocchi e m so nammurat no sacc sul ij.

Tu tien a chi (tien a chi)

Mor p te

Ma stu cor ca nun ten voc to vo fa capì.

Si si felice tu so felice pur ij

Ma t la ritt mai tu si sultant a mi

T fa senti important e a fatt mai na pazzì

E doc comm a te t fa murì e gelusì

Si si felice tu so felice pur ij

Cammin nziem a te addo stai tu c stong ij

E si t tratt mal veng a cio fa capì

Nun s’adda mai permettr si nun mo vec ij

E stran ma si tu

Che stai chiammann a me

N’ata nott e passat pnsann

Ca esist pur ij

Tu tien a chi (tien a chi)

Mor p te

Sul o cor po da na rispost p to fa capì.

Si si felice tu so felice pur ij

Ma t la ritt mai tu si sultant a mi

T fa senti important e a fatt mai na pazzì

E doc comm a te t fa murì e gelusì

Si si felice tu so felice pur ij

Cammin nziem a te addo stai tu c stong ij

E si t tratt mal veng a cio fa capì

Nun s’adda mai permettr si nun mo vec ij.





Si si felice tu so felice pur ij

Cammin nziem a te addo stai tu c stong ij

E si t tratt mal veng a cio fa capì

Nun s’adda mai permettr si nun mo vec ij

UANM E SANT’ANN





Che voglia di baciarti

E pure di abbracciarti

Ti nascondi in tutti i pensieri e ti vengo a cercare

E non è colpa tua

Se sei una malattia

Se questi occhi di cui mi sono innamorato, non lo so solo io.

Tu tieni a chi

Muore per te

Ma questo cuore che non ha voce te lo vuole far capire.

Se sei felice tu sono felice anch’io

Ma ti ho mai detto che sei solo mia

Ti fa sentire importante e non ha mai fatto una pazzia

E dolce come a te, ti fa morire la gelosia.

Se, se sei felice tu sono felice anch’io

Cammino insieme a te, dove ci sei tu ci sono pure io

E se ti tratta male vengo a fartelo capire

Non si deve mai permettere altrimenti se la deve vedere con me.





E’ strano ma sei tu

Che stai chiamando me

Ho passato un’altra notte pensando

Che esisto pure io.

Tu tieni a chi

Muore per te

Solo il cuore può fornire una risposta per fartelo capire.

Se sei felice tu sono felice anch’io

Ma ti ho mai detto che sei solo mia

Ti fa sentire importante e non ha mai fatto una pazzia

E dolce come a te, ti fa morire la gelosia.

Se, se sei felice tu sono felice anch’io

Cammino insieme a te, dove ci sei tu ci sono pure io

E se ti tratta male vengo a fartelo capire

Non si deve mai permettere altrimenti se la deve vedere con me.

Se, se sei felice tu sono felice anch’io

Cammino insieme a te, dove ci sei tu ci sono pure io

E se ti tratta male vengo a fartelo capire

Non si deve mai permettere altrimenti se la deve vedere con me.

