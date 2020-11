Amico è un singolo del giovane rapper milanese Neima Ezza, uscito il 27 novembre 2020: leggi il testo della canzone prodotta da Big Fish, che come si evince dal titolo, è incentrata sull’amicizia, quella vera e quella falsa.

Neima Ezza – Amico Testo

Ho un amico, mi passa a prendere

Due amici mi fanno da scorta

Un paio di amici fanno il mestiere

Tre amici morti per strada

Ho qualche amico chiuso in galera

Cinque amici ti fanno sparire

Ma ho mille amici e sono nemici

Quelli veri li conto su una mano

Il mio amico va verso l’autostrada

A4 destinazione Spagna

100 sono i kili, 9 sono gli anni

Ne vale la pena, se il colpo va bene

Peccato gli amici lo abbiamo tradito

Numero di targa, parlano allo sbirro

Non sono amici, sono pu**ane

Non sono uomini, sono animali

Il mio amico cambia auto dal benzinaio

Torna a Milano, brucia la benzina

Macchine di lusso rovinate dentro un campo

Il telefono non squilla, no, non prende campo

Che fine hanno fatto gli amici? Dove son spariti?

Insieme a quell’auto rimangono solo i detriti!





Ho un amico, mi passa a prendere

Due amici mi fanno da scorta

Un paio di amici fanno il mestiere

Tre amici morti per strada

Ho qualche amico chiuso in galera

Cinque amici ti fanno sparire

Ho mille amici e sono nemici

Quelli veri li conto su una mano

Che fine di mer*a! Amici sui social!

Non vado al social, io mi dissocio!

Non è tuo amico se siete soci

Solo interessi, vuole i tuoi soldi

Più di un amico, non viene ai video

Le cose che dico, le fa dal vivo

Lui ferri davvero, tu ferri da stiro

Giuro ti stira! Non sta a San Siro!

Ho più di un amico senza genitori

E più di un amico che dorme là fuori

E più di un amico lavora nei boschi

Guarda i miei occhi! Non c’entro con questi! (Non c’entro con questi)

Io non ho amici, non ci sono amici (non ci sono amici)

Sono tutti finti, son tutti spariti (pu**ane!)





Ho un amico, mi passa a prendere

Due amici mi fanno da scorta

Un paio di amici fanno il mestiere

Tre amici morti per strada

Ho qualche amico chiuso in galera

Cinque amici ti fanno sparire

Ho mille amici e sono nemici

Quelli veri li conto su una mano

Ho un amico, mi passa a prendere

Due amici mi fanno da scorta

Un paio di amici fanno il mestiere (mestiere)

Tre amici morti per strada

Ho qualche amico chiuso in galera (galera)

Cinque amici ti fanno sparire

Ho mille amici e sono nemici (nemici)

Quelli veri li conto su una mano!