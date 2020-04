Sapobully – Mitra: audio e testo del singolo

Il rapper potentino Romano Maiorella, artisticamente conosciuto come Sapobully, membro della FSK Satellite, vi presenta il nuovo singolo Mitra, disponibile ovunque dal 24 aprile 2020 per Thaurus, Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questa contagiosa canzone in pieno stile FSK, scritta di suo pugno e prodotta dal torinese Greg Willen, al secolo Gregory Taurone. Come ogni pezzo trap che si rispetti, qui si parla di sesso, droga e armi.

Sapobully – Mitra testo

Baing-baing-baing-baing

Greg Willen, baing-baing-baing

(Greg Willen non dormire) [Nota: questo è il tag del producer]





Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico se la tira come un mitra

La sto tirando come un Ferrari bianco

Vendevo sassi senza partita IVA (White) [Nota: sicuramente intende che vendeva droghe.]

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico sta tirando come un mitra

La scopo fatto di ketch come un cavallo

Sto girando con la Colombia nel caxxo

Uoh (Lea-lean)

Lean nel cup (Lean) [Nota: Il termine lean, in alternativa anche sciroppo, purple drank o sizzurp, è usato per indicare una droga ricreativa composta da una mistura a base di sciroppo per la tosse con codeina e una bibita gasata.]

Molly water [Nota: la molly wather è una bottiglia d’acqua all’interno della quale viene sciolta 1 pillola di molly, comunemente nota come anche come MDMA o Ecstasy.]

Sippo senza soda

Collana nuova (Chain)

Vestito alta moda (Chic)

Tiro senza coca (Cocaina)

Chain da 10.000 (18K)

Senza fare una rapina (Brr-pow-pow-pow)

Ho visto tossici in fila

Perché la piazza era mia

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico se la tira come un mitra

La sto tirando come un Ferrari bianco

Vendevo sassi senza partita IVA (White)

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico sta tirando come un mitra

La scopo fatto di ketch come un cavallo

Sto girando con la Colombia nel caxxo

Tu-tu, va-va-va-va-va

Tu-tu-tu, va-va-va-va-va

Gang, gang, gang, gang

Giro solo col gang (Gang-gang-gang-gang-gang-gang)

4L i miei chain (Chain, chain)

Non parlarmi di roba (Baing, baing)

Tu non puoi starmi sopra (Mai)

Tiro senza coca

Gang, gang, gang

Gang-gang-gang-gang-gang-gang

Chain, chain

Baing, baing

(Greg Willen non dormire)





