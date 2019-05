Sech – Otro Trago ft. Darell: video ufficiale, testo e traduzione

Otro Trago è un singolo di Sech con la collaborazione di Darell, estratto dall’album Sueños, disponibile dal 19 aprile 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio del brano.

Carlos Isaías Morales, meglio conosciuto come Sech o “El Peluche”, è un talentuoso cantante, rapper e produttore panamense classe 1994, uno dei più promettenti artisti nel paese in cui il reggae latino ha mosso i suoi primi passi.

L’emergente artista collabora per la prima volta con il 29enne cantante portoricano Darell Castro in questa piacevole canzone, che racconta lo stato d’animo di una ragazza che affoga i dispiaceri nell’alcol, causati dalla rottura con l’ex fidanzato, ma anche per via dei falsi amici che non la aiutano a reagire. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

Otro Trago testo Sech ft. Darell

[Sech]

Sigue aquí tomándose otro trago

Su ex-novio con otra está (Ah-ah)

Los amigos subieron un estado (Ah-ah-ah, ah-ah)

Que hoy de farra se van

Te cambió aún siendo mejor que ella (No-no-no-no, oh-oh)

Por mujeres y un par de botellas (No-no-no-no, oh-oh)

Por amigos que no son amigos en verda’ (En verda’; Ice)

Porque sé que te van a escribir cuando él se va

[Darell]

Everybody go to the discotheque!

[Sech]

Y ahora a lo duro y sin disimulo (Eso e’ así)

Olvidando la’ pena’, la pillé (Ah)

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere (Oh-oh)

Y si no quiere, serás otro que se jode también (Here we go!)

[Sech]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Pa’ que sepa)

Y ahora a lo duro y sin disimulo, olvidando la pena, la pillé

Cuando el DJ pone la música

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere

Y si no quiere, serás otro que se jode también

(Woh-oh; Stop that shit, nigga)

[Darell]

Ahora pa’ ella los días son grises (Eso e’ así)

Porque sus mañanas no son felices (¡Ah!)

Lo que eran besos, ahora son cicatrices (Pa’ que sepa)

Está soltera y pa’ la calle va (Ra-ta-ta-tá)

Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja (Eso e’ así)

Voy a que eso abajo se te moja (Se te moja; ¡Ah!)

Pa’ que conmigo te sonrojas (Here we go!)

Mientras de todo lo malo te despojas

Haré la maleta y hace tiempo que se olvidó de ti (Eso e’ así)

Yo quiero financiarte, ma’, yo quiero darte el pretty (Oh-oh)

Tú tan linda con tu cuerpesito pretty (¡Ah!)

Y esa barriguita como cuadrito que pretty

Mae the way you look mañana desayunamos Frooty Loop (Oh my god!)

Yo voy a darte y eso lo’ sabe’ tú (¡Ah!)

Entramos al cuarto pero no apagues la luz

Que yo vo’a castigarte e’ por tu mala actitu’ (Hi, sweety; listen)

Que yo voy a castigarte por tu mala actitud

[Sech]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Pa’ que sepa)

Y ahora a lo duro y sin disimulo, olvidando la pena, la pillé

Cuando el DJ pone la música (Ra-ta-ta-tá)

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere

Y si no quiere, serás otro que se jode también

[Sech]

Cuando el DJ pone la música, música (-Ca)

Ella se va hasta abajo con toda su gang (Woh-oh)

Ahora baila, fuma, toma sola

Llega a la casa y no le dicen na’

Qué vida, pa’ que nunca se le acabe a ella (‘Tá)

Está borracha, pero pide otra botella (Ah-ah-ah)

Es que a esa hora tiene la nota en alto

La felicidad en ella resalta





[Sech]

Y ahora a lo duro y sin disimulo (Eso e’ así)

Olvidando la’ pena’, la pillé (Ah)

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere

Y si no quiere, serás otro que se jode también

[Sech]

Cuando el DJ pone la música (Eso e’ así)

Ella baila como nunca (Pa’ que sepa)

Y ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)

Olvidando la’ pena’, la pillé

Cuando el DJ pone la música (Ra-ta-ta-tá)

Ella baila como nunca (The Real Rondón)

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere

Y si no quiere, serás ese otro que se jode también

[Darell]

The Real Rondón

Sech (Sech)

La verdadera vuelta, ¿oíste, baby?

Panamá and Puerto Rico

Dímelo Flow, -ow-ow-ow-ow

Stop that shit, nigga

Sech

Oye, baby, dile al noviesito tuyo

Que él e’ el de la verdadera vuelta

Sí, pero en el Uber

Sech Otro Trago traduzione

[Sech]

E’ ancora qui a bere un altro drink

Il suo ex-ragazzo è con un’altra (Ah-ah)

I suoi amici sono andati altrove (Ah-ah-ah, ah-ah)

Oggi saranno a far festa

Ti ha cambiato anche se tu eri migliore di lei (No-no-no-no, oh-oh)

Per le donne e qualche bottiglia (No-no-no-no, oh-oh)

Per amici che non sono veramente amici

Perché so che ti scriveranno quando se ne andrà

[Darell]

Tutti vanno in discoteca!

[Sech]

E ora senza pensarci e senza dissimulazione

Dimenticando i dispiaceri, l’ho beccata (Ah)

Ora fa ciò che vuole e quando vuole (Oh-oh)

E se non vuoi, se la sco*erà un altro (andiamo!)

[Sech]

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

E ora senza pensarci, dimenticando i dispiaceri, l’ho beccata

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

Ora fa quello che vuole, quando vuole

E se non vuoi, se la sco*erà un altro

(Woh-oh, ferma quella mer*a, amico)





[Darell]

Ora per lei i giorni sono grigi (E’ così)

Perché le sue mattine non sono felici (Ah!)

Quello che erano baci, ora sono cicatrici

Lei è single e va per strada (Ra-ta-ta-tá)

Lascia che ti prenda e ti faccia salire nella Mercedes rossa (è così)

Ti faccio bagnare lì sotto (si bagna, Ah!)

Perché con me arrossisci (andiamo!)

Mentre ti liberi da tutte le cose brutte

Faccio la valigia ed è da tempo che si è dimenticato di te (è così)

Voglio sostenerti, voglio darti cose belle (Oh-oh)

Sei così bella con quel grazioso corpicino (Ah!)

E quel pancino come un bel quadretto

Il tuo modo di guardare mi dice che domani faremo colazione con i Frut Loops (Oh mio dio!)

Ti daro’ quello che sai (Ah!)

Entriamo in camera ma senza spegnere la luce

Ti punirò per la tua cattiva condotta (Ciao, dolcezza, ascolta)

[Sech]

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

E ora senza pensarci, dimenticando i dispiaceri, l’ho beccata

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

Ora fa quello che vuole, quando vuole

E se non vuoi, se la sco*erà un altro

[Sech]

Quando il DJ mette la musica, la musica

Lei va giù con tutta la sua banda (Woh-oh)

Ora balla, fuma, beve da sola

Torna a casa e le non dicono nulla

Che vita, non finisce mai con lei

E’ ubriaca ma chiede un’altra bottiglia (Ah-ah-ah)

È che a quell’ora ha la nota alta

La felicità in lei è evidente

[Sech]

E ora senza pensarci e senza dissimulazione

Dimenticando i dispiaceri, l’ho beccata

Ora fa ciò che vuole e quando vuole

E se non vuoi, se la sco*erà un altro

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

E ora senza pensarci, dimenticando i dispiaceri, l’ho beccata

Quando il DJ mette la musica

Lei balla come non mai

Ora fa quello che vuole, quando vuole

E se non vuoi, se la sco*erà un altro

