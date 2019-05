The Black Keys – Go: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo dal nono album Let’s Rock

Go è il terzo anticipo di Let’s Rock, nono album in studio dei Black Keys out il 28 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio della canzone, scritta e prodotta dal duo composto da Patrick Carney & Dan Auerbach.

Dopo “Lo/Hi” e “Eagle Birds”, la coppia rock statunitense propone il terzo assaggio dal successore di Turn Blue (2014), certificato Platino in Canada e Oro in UK e negli USA.

L’interessante canzone è accompagnata da un ironico e divertente cortometraggio di oltre 5 minuti diretto da Bryan Schlam, nel quale vediamo Dan e Patrick in un centro di recupero hippie dove, al fine di ricominciare a parlarsi e riconciliarsi dopo cinque lunghissimi anni di silenzio, assumono allucinogeni e praticano yoga. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

Go testo The Black Keys

Download su: Amazon – iTunes

In the summer time, when it’s hot outside

The streets are bare, there’s no one there, and the valley is wide

There comes a time, two hearts of gold

Live together, run forever on the open road

They gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

They gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

In the winter time, when the day is long

You’re halfway there, the field is bare, and the fire is gone

Are you all alone? Are you feeling cold?

Find your flame, call her name, and hit the road





You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh

You gotta go oh-oh-oh, oh-oh-oh





The Black Keys Go traduzione

Nel periodo estivo, quando fuori fa caldo

Le strade sono vuote, non c’è più nessuno, e la valle è vasta

Arriva un momento, due cuori d’oro

Vivere insieme, correre all’infinito sulla strada aperta

Devono andarsene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devono andarsene oh-oh-oh, oh-oh-oh





Nel periodo invernale, quando il giorno è lungo

Sei già a metà strada, il campo è nudo e il fuoco è spento

Sei solo? Hai freddo?

Trova la tua fiamma, chiama il suo nome e parti

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Devi andartene oh-oh-oh, oh-oh-oh

Ascolta su: