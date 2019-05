Maffio, Justin Quiles, Nacho – “Cristina” ft. Shelow Shaq: video ufficiale, testo e traduzione

Cristina è un singolo di Maffio, Justin Quiles e Nacho featuring Shelow Shaq, pubblicato il 29 marzo 2019. Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta l’audio della canzone.

Maffio, al secolo Carlos Ariel Peralta, è un emergente cantante e produttore reggaeton dominicano, già al lavoro come producer con artisti del calibro di Dasoul, Pitbull, David Guetta ed Henry Santos. Justin Quiles è un talentuoso cantante reggaeton portoricano classe 1990, mentre Miguel Ignacio Mendoza Donatti, aka Nacho, è un cantante venezuelano classe 1983. José Luis Peralta, in arte Shelow Shaq, è invece un cantante e compositore urban dominicano che a giudicare dal cognome, immagino sia imparentato con Maffio.

I quattro artisti hanno scritto e dato vita a questa bella, orecchiabile e spensierata canzone, prodotta da Maffio, nella quale si parla di feste, divertimento ed erba da fumare. Per vedere il videoclip cliccate sull’immagine.

Maffio Cristina traduzione

C’è molta follia

La cosa è buona

Ascolta quello che faremo

Con molta pazzia

Dentro di me

Ascolta quello che faremo

C’è una festa

Dopo la festa

Che si chiama after-party

Con chi?

È con la mia amica Mari

Con chi?

Con la mia amica Mari (x2)

(Ciao)

Mi chiamo Cristina (x7)

Mi chiamo Cristina (x7)

E il mio nome è Cristina in maniera repentina

Che è all’after-party che consuma la matina

Guarda qui bella, sono qui all’angolo

Vieni ad assaggiare la mia vitamina verde

E boom questo mi fa camminare veloce

Dovrò ripeterlo perché le ho date a tutti

Scappa chiudi a chiave tutte le porte

Che questa festa non finisce finché Shelow non fa andare via tutti

Tranquilla bellezza, non dirò nulla

Che andiamo a letto

Col cervello sballato

Nota

Sono tuo fan quando ti ti togli le mutande

Voglio fare un selfie vicino a quella chiappa

Mariuana, jajaja

C’è una festa

Dopo la festa

Che si chiama after-party

Con chi?

È con la mia amica Mari

Con chi?

Con la mia amica Mari (x2)

Mi chiamo Cristina (x7)

Mi chiamo Cristina (x7)

Juana, Mary, María Cristina

Odora di qualcosa che sta bruciando in cucina

Fumo nei polmoni e medicina mentale

Buona, molto buona e suona una nota assassina (Wuh)

Sa di sativa soft (Ah)

Ti mette su (Ah)

Ti colpisce ma non ti abbatte (Ah)

Invece di essere assonnato, attivi (Ah), contrattare eh, contrattare ehh

Sa di sativa soft (Ah)

Ti tira su (Ah)

Ti colpisce ma non ti butta giù (Ah)

Invece di farti venire sonno, ti attiva (Ah)

Erba eh, erba ehh

Sa di sativa soft (Ah)

Ti tira su (Ah)

Ti colpisce ma non ti butta giù (Ah)

Invece di farti venire sonno, ti attiva (Ah)

Erba eh, erba ehh

(E tenere duro, e unisciti a Mari per l’after-party)

C’è una festa

Dopo la festa

Che si chiama after-party

Con chi?

È con la mia amica Mari

Con chi?

Con la mia amica Mari (x2)

Mi chiamo Cristina (x7)

Mi chiamo Cristina (x7)





Al comando Maffio (Hahaha)

Justin Quiles

ahh

Shelow Shaq

WUH

La creatura

Alcover

Richy Peña

culla

Cristina testo – Maffio, Justin Quiles, Nacho & Shelow Shaq

Hay mucha demencia

La cosa está buena

Atiende lo que vamos hacer

Hay mucha demencia

Dentro de mi sistema

Atiende lo que vamos hacer

Hay un party

Después del party

Que se llama el after-party

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari (x2)

(Alo)

Me llamo Cristina (x7)

Me llamo Cristina (x7)

Y me llamo Cristina de una forma repentina

Que ella esta en el after-party consumiendo la matina

Mira pa’ acá mamita que yo estoy aquí en la esquina

Ven pa’ que pruebes mi verde vitamina

Y bummm esto me tiene caminando gambao’

Voy a tener que repetir porque a toditas le he dao’

A to’a las puertas huye y pónmele candao’

Que este party no se acaba hasta que Shelow este vaciao’

Tranquila mami que yo no diré nada

Que llegamos a la cama

Con la mente pasada

De nota

Soy tu fan cuando tú te empelotas

Quiero tirarme un selfie al lao’ de esa nalgota

Mariii juanaaaaaa, jajaja

Hay un party

Después del party

Que se llama el after-party

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari (x2)

Me llamo Cristina (x7)

Me llamo Cristina (x7)





Juana, Mary, María Cristina

Huele a que se está quemando algo en la cocina

Humo a los pulmones y pa’ la mente medicina

Bien, bien buena y de una nota asesina (Wuh)

Sabe suave sativa (Ah)

Te pone arriba (Ah)

Te pega pero no te derriba (Ah)

En vez de tener sueño te activa (Ah), ganga eh, ganga ehh

Suave sativa (Ah)

Te pone arriba (Ah)

Te pega pero no te derriba (Ah)

En vez de tener sueño te activa (Ah)

Ganja eh, ganja ehh

Suave sativa (Ah)

Te pone arriba (Ah)

Te pega pero no te derriba (Ah)

En vez de tener sueño te activa (Ah)

Ganja eh, ganja ehh (Y aguántese se une Mari al after-party)

Hay un party

Después del party

Que se llama el after-party

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari

¿Con quién?

Es con mi amiga Mari (x2)

Me llamo Cristina (x7)

Me llamo Cristina (x7)

Al mando Maffio (Jajaja)

Justin Quiles

Ahh

Shelow Shaq

Wuh

La Criatura

Alcover

Richy Peña

Cuna





