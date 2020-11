Boomdabash – Don’t Worry è il nuovo solare singolo (Testo)

E’ forse un brano non allegrissimo come ci hanno abituato i Boomdabash, ma Don’t Worry, singolo del gruppo pugliese prodotto da Takagi & Ketra e rilasciato il 13 novembre 2020 su Soulmatical Music/Polydor, è un pezzo significativo, solare e ricco di messaggi positivi e di incoraggiamento dedicati a tutti noi che stiamo vivendo giorni veramente molto difficili.

Il testo della canzone, scritto da Alessandro Merli e Fabio Clemente (Takagi e Ketra), Angelo Rogoli, Dardust, Federica Abbate, Rocco Hunt e Tommaso Paradiso.

Reduce dall’incredibile successo di Karaoke, autentico tormentone dell’estate 2020 certificato ben tre volte Platino, e altri precedenti grandi successi, il gruppo fenomeno degli ultimi anni torna con questo gradevole e interessante singolo, il cui titolo, che come ben saprete significa “Non preoccuparti”, parla già da solo.

Caratterizzata da coinvolgenti sonorità reggae e pop che ben si intrinsecano, e un coro di bambini, la canzone invita tutti noi a non perdere mai la speranza e ad essere forti verso tutte quelle difficoltà quotidiane, anche quelle che sembrano insormontabili, che la vita ci riserva, a farci forza reciprocamente, perché prima o poi il sole deve tornare a splendere.

Testo Don’t Worry dei Boomdabash

Quanto tutta questa sabbia finirà

Il sole esploderà come tutte le stelle

(Don’t worry, don’t worry)

Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo

Per vedere il cielo come appare davvero

(Don’t worry, don’t worry)

E sconfiggere i mostri

E sussurrarti piano all’orecchio

(Don’t worry, don’t worry)

Una nonna che fa il bucato

Davanti a una bambina che mangia il gelato

Un ragazzo che guarda i gol della Serie B (Un ragazzo che guarda i gol della Serie B)

Per me la speranza c’è ancora

Per me la speranza è questa

Sono gli arrivi in aeroporto

I pianti che si fanno a dirotto

Confusi tra tristezza e gioia-a

Confusi tra tristezza e gioia-a

(Don’t worry)

(Don’t worry, don’t worry)





(Ahia)

Guarda bimbi a giocare giù in piazza

Con gli zainetti hanno fatto una porta

Fanno casino e una vecchia si inca**a

Ma son ragazzi e quindi li sopporta

Sotto un banco vedo un mare di persone che

Tutte insieme fanno un coro dedicato a te

Cantando a squarciagola una canzone d’amore (d’amore)

Che ti accompagni lungo tutto il viaggio

Quando sarà finito anche il coraggio

Che faccia luce quando è sera

Per chi c’è stato e per chi non c’era

Per chi è stato sincero

Per chi ci ha sempre creduto

Per chi ha soltanto promesso

E non ha mai mantenuto

(Don’t worry)

(Don’t worry, don’t worry)

(Seh)

Mentre rincorri il treno che parte

Del mio cuore hai preso una parte in più

Se ti allontani sento che batte più forte ogni istante euna melodia suona per te

Soltanto per te

(Don’t worry)

[Coro di bambini]

Le galassie irraggiungibili alla fermata del tram

Don’t worry, don’t worry (Seh)

Dagli avvisi del pacifico a questo mar

Don’t worry, don’t worry

Tra mille voci che ora cantano a questa qua

Don’t worry, don’t worry