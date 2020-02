Pinguini Tattici Nucleari – Ridere: audio e testo del nuovo brano

Ridere è una delle tre nuove canzoni contenute in Fuori dall’Hype Ringo Starr, riedizione del quarto album in studio dei Pinguini Tattici Nucleari, pubblicato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr.

Il testo e l’audio dell’inedito, scritto dal frontman Riccardo Zanotti, un brano a parer mio è molto gradevole anche se il titolo può ingannare in quanto da ridere c’è ben poco, perché qui si parla di una relazione finita, con lei che sta con un’altra persona e lui che non l’ha presa bene e non riesce a fare a meno di pensarla.

Vengono quindi ricordati i bei momenti trascorsi insieme ma la realtà è che adesso i due sono praticamente dei conoscenti, che se si incontrano per strada si salutano in maniera molto fredda, con un piccolo cenno con la mano.

Ed un po’ mi fa ridere

Se penso che ora c’è li un altro che ti uccide i ragni al posto mio

Ma ci dovrò convivere

Maledetto cuore che ti sciogli ogni volta che dico addio

Mia mamma e la tua fanno

Ancora zumba insieme

E a volte forse parlano un po’ male di noi

Sai già come finisce

Che poi io mi emoziono

E invece tu ti annoi





Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai persa

Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

Alle giornate al mare

A tutte le mie pare

Alle cucine che non abbiamo potuto compare

Alle mie guerre perse

Alle tue paci finte

A tutte le carezze

Che forse erano spinte

Giuro che un po’ mi fa ridere

E ti cantavo Fizio

Per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia

Ed ora sono solo un tizio

Che se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e via

E non ho voglia di cambiarmi

Uscire a socializzare

Per stasera voglio essere una nave in fondo al mare

Sei stata come Tiger

Non mi mancava niente

E poi dentro mi hai distrutto

Perché mi sono accorto che mi mancava tutto

Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai persa

Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

Alle giornate al mare

A tutte le mie pare

Alle cucine che non abbiamo potuto compare

Lo shampoo all’albicocca

I tuoi capelli in bocca

Alla tua testa dura

All’ansia e alla paura

Giuro che un po’ mi fa ridere





Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai vecchia

Racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi

Le cene da tua mamma

La nostra prima canna

La carbonara all’onda quando gli hammer sono a palla

I tuoi occhi, i tuoi nei

Che non sono più i miei

Ma alla fine ti giuro che lo rifarei

Che lo rifarei.





