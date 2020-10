Ascolta il BTS remix di Savage Love di Jason Derulo (testo e traduzione)

Da venerdì 2 ottobre 2020 è disponibile il remix di Savage Love, inciso con la collaborazione dei BTS. Il testo e la traduzione in italiano di questa nuova versione della hit.

Tutto è nato da una strumentale messa su da Jawsh 685, studente del sud di Auckland, Nuova Zelanda, e rilasciata il 24 aprile 2020. su TikTok, quella melodia divenne a dir poco virale a livello globale, il che spinse il ballerino e cantautore statunitense Jason Derulo, molto seguito sulla piattaforma di brevi video, di inciderne una simpaticissima e gradevole versione con testo, rilasciata l’11 giugno 2020: scelta azzeccata, perché la sua release riscosse ulteriore successo planetario.

E’ ora quindi la volta di una nuovissima versione, impreziosita dalla partecipazione di una band sudcoreana, la cui popolarità a livello mondiale non aveva mai raggiunto picchi così elevati: i Bangtan Boys, meglio conosciuti come BTS, boyband formata da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, che negli ultimi tempi sta facendo sfracelli con la hit mondiale Dynamite. Questo remix è anche disponibile nella versione strumentale, adatta quindi per essere cantata dagli amanti di questa canzone, nella quale il protagonista esprime simpaticamente la sua dipendenza nei confronti di una donna di cui si è ovviamente innamorato.

Savage Love BTS Remix Testo

[Introduzione: Jung Kook]

Savage love, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that

[1a Strofa: Derulo]

If I woke up without ya, I don’t know what I would do

Thought I could be single forever ’til I met you

Usually don’t be fallin’, be fallin’, fallin’ fast

You got a way of keepin’ me comin’ back-to-back

I just found out, the only reason that you lovin’ me

Was to get back at your ex lover but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby, I know she creepin’, I feel it in the air

[Pre-Ritornello: Jung Kook]

Every night and every day (Every day)

I try to make you stay, but you’re

[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

Savage love, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that

[Post-Ritornello: Jung Kook]

Your savage love

Your savage lo-lo-love

Your savage lo-lo-love

You could use me ’cause I still want that (Your savage love)

[2a Strofa: SUGA]

사랑이란 어쩌면 순간의 감정의 나열

조건이 다들 붙지 난 뭘 사랑하는가

영원이라는 말은 어쩌면 모래성

잔잔한 파도 앞에 힘없이 무너져

Every night, every day

I’m swept away by the waves

Don’t you know what I’m thinking

Can’t get you outta my head

내가 두려운게 그대이든 그때이든

불같이 사랑할래 그댈 지금

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

Every night and every day

I try to make you stay, but your

[Ritornello: Jason Derulo]

Savage love, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that

[Post-Ritornello: Jason Derulo & BTS]

Your savage love

Your savage lo-lo-love (Ohh)

Your savage lo-lo-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage love

[Punte: Derulo & (BTS)]

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la)

You could use me

(Ooh la-la-la-la)

Baby





[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

Savage love (Oh, girl)

Did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love (Savage love)

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that

[Post-Ritornello: Jung Kook, Jimin, Jason Derulo]

Your savage love (Savage love)

Your savage lo-lo-love (Ooh, yeah)

Your savage lo-lo-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage love





Traduzione Savage Love Remix con i BTS

[Introduzione]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci, so che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

[1a Strofa]

Se mi svegliassi senza di te non so cosa farei

Pensavo che sarei stato single per sempre finché non ti ho incontrata

Di solito non cascavo, cascavo, cascavo per primo

Sai come farmi tornare indietro

Ho appena scoperto l’unica ragione per cui mi ami

Dovevo tornare dal tuo ex amante ma prima di andartene

Solitamente non lo farei mai, nemmeno mi interesserebbe

Piccola, so che sta strisciando, lo sento nell’aria

[Pre-ritornello: Jung Kook]

Tutti i giorni e tutte le notti

Cerco di farti restare ma sei

[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci, so che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

[Post-ritornello: Jung Kook]

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Potresti usarmi perché lo voglio ancora (il tuo amore selvaggio)





[2a Strofa]

Forse l’amore è una serie di emozioni provvisorie

Tutte le condizioni si attengono a ciò che amo

Forse la parola “eterno” è un castello di sabbia che

Crolla impotente con un’onda dolce

Ogni notte ogni giorno

Vengo spazzato via dalle onde

Non sai a cosa sto pensando

Non riesco a toglierti dalla mente

Che io abbia paura di te o di quella volta

Ti amerò come un fuoco adesso

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

Ogni giorno e ogni notte

Cerco di farti restare ma sei

[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembri un angelo, ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci, so che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

[Post-ritornello: Jason Derulo e BTS]

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore

Il tuo selvaggio amore

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo amore selvaggio

[Ponte: Jason Derulo e BTS]

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)

Il tuo amore selvaggio

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)

Il tuo amore selvaggio

(Ooh la-la-la-la)

Potresti usarmi

(Ooh la-la-la-la)

Piccola

[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

Amore selvaggio (Oh, ragazza)

Qualcuno, qualcuno ti ha spezzato il cuore?

Sembra un angelo, ma il tuo amore selvaggio (amore selvaggio)

Quando mi baci, so che non te ne frega nulla

Ma lo voglio ancora

[Post-ritornello: Jung Kook, Jimin, Jason Derulo]

Il tuo amore selvaggio (amore selvaggio)

Il tuo amore selvaggio (Ooh, yeah)

Il tuo amore selvaggio

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo amore selvaggio