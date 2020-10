Stefano Lentini – ‘O Mar For (feat. Icaro, Lolloflow, Raiz): audio e testo della canzone

‘O Mar For è una canzone del compositore romano Stefano Lentini, con la collaborazione di Raiz, Lolloflow e Icaro, incisa per la colonna sonora di Mare Fuori, nuova serie tv trasmessa su Rai 2 ogni mercoledì.

Leggi il testo guarda il video che vede i protagonisti della serie cantare questo coinvolgente brano, che fa anche da sigla iniziale alla fiction diretta da Carmine Elia, che sta appassionando sempre più telespettatori.

Il brano nasce dalla collaborazione tra uno degli attori della serie, Matteo Paolillo, (Edoardo nel film; Icaro come cantante) e Lorenzo Gennaro, alias Lolloflow. E’ infatti di Matteo il concept e il testo della canzone cantata in dialetto partenopeo, che ha visto il prezioso contributo dell’emergente musicista e produttore Lorenzo (Lolloflow). In seguito, ‘O Mar For è stato rivisitato e arrangiato da Lentini e il risultato è una gradevole traccia che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore.

Testo ‘O Mar For

Eventuali contributi al fine di migliorare la trascrizione sono sempre ben accetti





Appiccicat a sigarett

allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

cu sta fatic mo c’ha cattamm pur a Regg e Casert

so crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

nu guaglion lo sistema, muovo si sta un’altra cosa

miezz a vie e tien e fierr vuo a canale rosa

? e carcirati, so l’omm e cas

lievic le man e cuoll ca chill è me frati

e m fa mal o cor ossai pur tu (pur tu)

non ci pag a scol, no, ma nun ca pag chiù

acchiapp na carriol ?

mar mo sta for, nun m pozz ? chiù

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

arret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

arret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

Ricn cav mill culur

agg vist’o sul è crisciut (nanananana)

nto cortil e guaglion

s fann n’atr strisc





tutt e juorn uguel, vogl ascì (vogl ascì)

omo ? mor acciso

a cap m fa mal, n’arriv a capì

si so nat cca, qual’è colpa mia?

mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl ? vai assai luntana

tutt e jorn pens “c’agg fatt e mal?”

tutt e jorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

arret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

arret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

arret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for

nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

c sta o mar for, c sta o mar for