Speranza – FENDT CARAVAN: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

Leggi il testo di FENDT CARAVAN, singolo del rapper casertano Speranza, rilasciato venerdì 2 ottobre 2020 per Sugar, a due settimane di distanza da Iris. Entrambi saranno racchiusi nell’album d’esordio che dovrebbe intitolarsi L’ultimo a morire.

A pochi giorni dall’ultima release, il rapper italo-francese Ugo Scicolone, meglio conosciuto come Speranza, ha reso disponibile questa seconda interessante canzone inedita, scritta di suo pugno e prodotta da RileyBeatz. Come sua consuetudine, anche qui non manca dialetto campano e francese.

FENDT CARAVAN Speranza Testo

Riley Beatz

We do it better

È fernut a pacchi’

Banda ‘e figlie ‘e pu**an

‘A carovana pass

Manco nu cane abbaia, ehi

Facc’ o spostament’ o carico

Sosta nell’aria, Fendt caravan (ehi, ehi)

Fendt caravan (ehi, ehi), Fendt caravan

Tu vai forte, io in Fendt caravan (ehi, ehi)

Fendt caravan, Fendt caravan (ehi, ehi)

Io lontano con la mia Fendt caravan

Conosco i miei limiti

Perciò che io vado oltre

I soldi ti fo**ono, je me fotto ‘e sord

Io non metto l’ansia, ti metto l’angoscia

Hai gli occhi che piangono, poi avranno lividi

Ho il fegato nel samogon

La penso diverso, sto con i miei simili

Tra noi riforniamo la zona, spall ‘a sott, gang





La difendo con un colpo in carica

Nel settore sto fumando la [?]

Faccio abuso ma di fisarmonica

Pe’ frat’ minacciat dalle autorità

Spall ‘a sott, gang

Fendt caravan, Fendt caravan

Fendt caravan

Tu stai a piedi, io in Fendt Caravan

Fendt caravan (ehi), Fendt caravan (ehi)

Stai lontano dalla mia Fendt caravan

C’è chi fa con-tanti, io faccio con pochi

Tony Montana, sto in terra dei fuochi

Passa montagna mentre tu componi

Bicarbonato, diventiamo cuochi

È bello Speranza, t”o tatuà

Anni di esperienza, a fa’ o manual’

‘Ngopp all’autostrada v’ata luvà

N’ce pruvà, fucile a pompa int”a carovana

Pisciare è meglio che chiavare

A parte la guerra niente ‘a dichiarà

Mi perdo nel bere e nel male

Tu chiedi una mano e vir chi ta dà

Lo senti il?

L’unico dialogo che mi si addice, vai in panico

Talmente un incubo, che sono nato in un’incubatrice (Lol)

La difendo con un colpo in carica

Nel settore sto fumando la [?]

Faccio abuso ma di fisarmonica

Pe’ frat’ minacciat dalle autorità

Spall ‘a sott, gang

Fendt caravan (ehi), Fendt caravan (ehi)

Fendt caravan

Tu vai forte e io in Fendt Caravan (ehi)

Fendt caravan (ehi), Fendt caravan (ehi)

Io lontano con la mia Fendt caravan





Succo di frutta, zucchero e mollica

Ti trasformo la cella in un bar

Andavamo ai rave per vendere i trip

E solo oggi ho capito che non va

Vivo come Barney

La proteggo tipo dinamite bla

Vedi se amare è la cura, do l’erba

Mi bevo il locale e poi vado al pub

Les frérots [?] ne parlez pas

Moi, j’ai le bras long donc bas les pattes

Braquage de banque, on fait l'[?], calibrés

Tu veux rapper mais t’as pas les bails

Quanta guaje, quanta guaje in Uruguay

Brillo di notte i lampioni, sono riflettori

Effetto cometa supero una [?]

Rimorchio pure in amore

La difendo con un colpo in carica

Nel settore sto fumando la [?]

Faccio abuso ma di fisarmonica

Pe’ frat’ minacciat dalle autorità

Spall ‘a sotto, gang

Fendt caravan, Fendt caravan

Fendt caravan

Tu stai a piedi, io in Fendt Caravan

Fendt caravan, Fendt caravan

Stai lontano dalla mia Fendt caravan (ehi)

Riley Beatz

We do it better