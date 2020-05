Leggi il testo e la traduzione di Savage Love, singolo di Jason Derulo

Dall’11 maggio 2020 è disponibile il video che accompagna Savage Love, nuova canzone di Jason De Rulo: leggi il testo e la traduzione in italiano.

Nella simpatica canzone, che almeno al momento in cui scrivo non è stata rilasciata da nessun’altra parte, quindi l’unico modo per ascoltarla è attraverso il video, il cantante e ballerino statunitense parla della sua particolare relazione d’amore con una persona, che convinto lo stia solo sfruttando per vari motivi, come per vendetta nei confronti dell’ex e per svuotargli le tasche. Ma questo sembra stargli bene, anzi, la invita ad usarlo.

Testo Savage Love Jason Derulo

[Intro]

Ahhh, savage love, Derulo

[Verse 1]

If I woke up without ya

I don’t know what I would do

Thought I could be single forever

Till’ I met you

Usually don’t be fallin’, be fallin’, fallin’ first

You gotta way of keeping me comin’ back to back

I just found out, the only reason that you lovin’ me

Is to get back at your ex lover but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby, I know she creepin’, I feel it in the air

[Pre-hook]

Every night and every day

I try to make you stay

But your

[Hook]

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage love

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage love

Your savage love-love-love

Your savage love-love-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage

[Verse 2]

Baby, I hope this ain’t karma ’cause I get around

You wanna run it up, I wanna lock it down

Usually don’t be fallin’, be fallin’, fallin’ first

You gotta way of making me spend up all my cash

[Pre-hook]

Every night and every day

I try to make you stay

But your

[Hook]

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage love

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage love

Your savage love-love-love

Your savage love-love-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage love

[Bridge]

Your savage love-love-love

Your savage love-love-love

You could use me

Baby





[Hook]

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage love

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage love (savage love)

Your savage love-love-love

Your savage love-love-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage love





Traduzione

[Intro]

Ahhh, amore selvaggio, Derulo

[Verso 1]

Se mi svegliassi senza di te

Non so cosa farei

Pensavo che sarei stato single per sempre

Finché non ti ho incontrata

Di solito non cadevo, cadevo, cadevo per primo

Devi farmi tornare indietro

Ho appena scoperto che, l’unica ragione per cui mi ami

È quella di vendicarti con il tuo ex ma prima di andartene

Solitamente non lo farei mai, nemmeno mi interesserebbe

Piccola, so che sta strisciando, la sento nell’aria

[Pre-gancio]

Tutti i giorni e tutte le notti

Cerco di farti restare

Ma il tuo





[Gancio]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha

Spezzato il cuore?

Sembri un angelo

Ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci

So che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo selvaggio

[Verso 2]

Piccola, spero che questo non sia il destino perché sono sempre qui

Vuoi spendere un sacco di soldi, io voglio bloccarla

Di solito non cadevo, cadevo, cadevo per primo

Devi trovare il sistema di farmi spendere tutti i miei soldi

[Pre-gancio]

Tutti i giorni e tutte le notti

Cerco di farti restare

Ma il tuo

[Gancio]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha

Spezzato il cuore?

Sembri un angelo

Ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci

So che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

Il tuo amore selvaggio

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo selvaggio

[Ponte]

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Potresti usarmi

Piccola

[Gancio]

Amore selvaggio

Qualcuno ti ha, qualcuno ti ha

Spezzato il cuore?

Sembri un angelo

Ma il tuo amore selvaggio

Ma quando mi baci

So che non te ne frega un ca**o

Ma lo voglio ancora

Il tuo amore selvaggio (amore selvaggio)

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Il tuo selvaggio amore-amore-amore

Potresti usarmi

Perché voglio ancora quel tuo selvaggio