Santana – Africa Speaks: ascolta le canzoni del nuovo album

Dal 7 giugno 2019 è disponibile in download digitali e nelle principali piattaforme streaming il nuovo nonché venticinquesimo album dei Santana battezzato Africa Speaks, interessante disco che dal successivo 14 giugno è anche disponibile nel classico CD e in vinile. I titoli delle canzoni e l’audio.

A oltre tre anni da Santana IV e a oltre 20 anni di distanza dal clamoroso successo globale “Supernatural”, è arrivato questo atteso progetto, realizzato con la collaborazione della cantante soul afro-americana Buika e prodotto dal leggendario Rick Rubin.

Carlos Santana e la sua band composta da otto elementi, tra i quali la moglie Cindy Blackman alla batteria, hanno dato vita a questo lavoro in circa dieci giorni, presso gli studi di Rick Rubin “Shangri La” a Malibu, registrando un sorprendente numero di brani, molti dei quali in un’unica ripresa.





La tracklist finale è composta da undici tracce inedite, tra le quali spiccano i primi tre singoli estratti Los Invisibles, Breaking Down The Door (adattamento di “Abatina” di Manu Chao) e Yo Me Lo Merezco, che ne hanno anticipato il rilascio.

Ispirato alle melodie, ai suoni e ai ritmi dell’Africa, qui Santana ha creato un’esperienza davvero memorabile e potente, che promette di essere uno dei suoi album più innovativi di sempre.

Africa Speaks tracklist (Santana album 2019)

Africa Speaks 4:48 Batonga 5:43 Oye Este Mi Canto 5:58 Yo Me Lo Merezco 6:12 Blue Skies 9:08 Paraísos Quemados 5:59 Breaking Down The Door 4:30 Los Invisibles 5:54 Luna Hechicera 4:47 Bembele 5:51 Candombe Cumbele 5:36