Logic – Bohemian Trapsody: audio, testo e traduzione

Bohemian Trapsody è un brano del rapper statunitense Logic tratto dall’album Supermarket, pubblicato il 26 marzo 2019. Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta la lunga canzone che originariamente doveva intitolarsi Satellite.

Ispirato a Bohemian Rhapsody dei Queen e scritta e prodotta da Arjun “6ix” Ivatury e lo stesso Logic, in questo brano accompagnato da un più moderno e sonoro trap beat, il rapper parla di erba da fumare e relazioni, con una conclusione più “rap-oriented” nella quale afferma che la marijuana dovrebbe essere legalizzata.

Logic Bohemian Trapsody traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Ogni notte

Prendo un po’ di marijuana e la fumo

Sono un satellite

Alla deriva nella tua nova alla velocità della luce

Ogni notte

Prendo un po’ di marijuana e la fumo

Sono un satellite

Alla deriva nella tua nova alla velocità della luce

Credo, credo, credo, credo che dovrei saperlo

Credo, credo, credo, credo che dovrei saperlo

Sì, ho detto, sì, ho detto, sì, ho detto, sì, che dovrei saperlo, oh

E quando mi innamorerò di te

È allora che per te butterò giù il mio muro

Prometto che rischierei tutto per te

Prometto di rivelare tutto di me per te

E’ allora che mi innamorerò di te

È allora che per te butterò giù il mio muro

Prometto che rischierei tutto per te

Prometto di rivelare tutto di me per te

Oh, na, na, na, na, na, na, na

Na-na-na-na (Hey)

Oh, na, na, na, na, na, na, na

Na-na-na-na (Sì)

Ogni notte

Prendo un po’ di marijuana e la fumo

Sono un satellite

Alla deriva nella tua nova alla velocità della luce

Credo, credo, credo, credo che dovrei saperlo

Credo, credo, credo, credo che dovrei saperlo

Sì, ho detto, sì, ho detto, sì, ho detto, sì, che dovrei saperlo, oh

E quando mi innamorerò di te

È allora che per te butto giù il mio muro

Prometto che rischierei tutto per te

Prometto di rivelare tutto di me per te

E quando mi innamorerò di te

È allora che abbatterò il mio muro per te

Prometto che rischierei tutto per te

Prometto di rivelare tutto di me per te

E quando mi innamorerò di te

È allora che per te butterò giù il mio muro

Prometto che rischierei tutto per te

Prometto di rivelare tutto di me per te

E quando mi innamorerò di te

È allora che per te butterò giù il mio muro

Prometto che rischierei tutto per te (rischierei tutto per te)

Prometto di rivelare tutto di me per te (Sì, sì, sì)

E mi innamorerò di te (innamorerò di te)

E mi innamorerò di te (innamorerò di te)

Innamorerò di te

Innamorerò di te, sì

Innamorerò

Aspetta, versa

Buttiamolo giù e muoviamoci, ok

Buttalo giù per me, tesoro

Scomporlo per me

Buttalo giù per

Aspetta, versa

Buttiamolo giù e muoviamoci, ok

Buttalo giù per me, tesoro

Scomporlo per me

Buttalo giù per





Elevato, sentendomi elevato, fumando un po’ di erba e una escalation di mer*a

Sentendomi innovativo, lo integrerò, sì, è per questo che l’ho fatto

Mi tengo sul classico, la tua mer*a è datata

Rompiamo il ghiaccio, tu non rompi il ghiaccio, non siamo imparentati, non esitiamo mai

Passa l’erba come un legislatore, come, come, maledetto

Bohemian Trapsody testo

[Pre-Chorus]

Every night

I grab a little piece of earth and make it ignite

I’m a satellite

Drifting through your nova at the speed of light

Every night

I grab a little piece of earth and make it ignite

I’m a satellite

Drifting through your nova at the speed of light

I guess I, I guess I, I guess I, I guess I should know

I guess I, I guess I, I guess I, I guess I should know

Yes, I said, yes, I said, yes, I said, yes, I should know, oh

[Chorus]

And when I fall for you

That’s when I’ll break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you

Promise to reveal my all for you

That’s when I fall for you

That’s when I’ll break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you

Promise to reveal my all for you

[Break]

Oh, na, na, na, na, na, na, na

Na-na-na-na (Hey)

Oh, na, na, na, na, na, na, na

Na-na-na-na (Yeah)

[Pre-Chorus]

Every night

I grab a little piece of earth and make it ignite

I’m a satellite

Drifting through your nova at the speed of light

I guess I, I guess I, I guess I, I guess I should know

I guess I, I guess I, I guess I, I guess I should know

Yes, I said, yes, I said, yes, I said, yes, I should know, oh

[Chorus]

And when I fall for you

That’s when I break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you

Promise to reveal my all for you

And when I fall for you

That’s when I break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you

Promise to reveal my all for you

[Instrumental Bridge]





[Chorus]

And when I fall for you

That’s when I’ll break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you

Promise to reveal my all for you

And when I fall for you

That’s when I’ll break down my wall for you

Promise that I’d risk it all for you (I’d risk it all for you)

Promise to reveal my all for you (Yeah, yeah, yeah)

[Post-Chorus]

And when I fall (Fall for you)

And when I fall (Fall for you)

Fall for you

Fall for you, yeah

Fall

[Bridge]

Hold up, pour up

Break it down and we roll up, sho ‘nough

Break it down for me, shawty

Break it down for me

Break it down for

Hold up, pour up

Break it down and we roll up, sho ‘nough

Break it down for me, shawty

Break it down for me

Break it down for

[Outro]

Elevated, feelin’ elevated, took a hit of weed and shit escalated

Feeling innovative, I’ma integrate it, yeah, that’s why I made it

Keep it classic, yo’ shit is dated

We poppin’, you ain’t poppin’, we ain’t related, never hesitated

Pass the weed like a legislator, like–like, goddamn





Ascolta su: