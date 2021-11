Sangiovanni: chi c’era prima di Giulia Stabile? Lei è la sua ex | Bellissima

L’ex talento di Amici, Sangiovanni, prima di Giulia Stabile ha avuto un’altra ragazza molto bella. Oggi vi sveleremo chi è. Il cantante ha sempre avuto buon gusto in fatto di donne.

La relazione con Giulia Stabile ha fatto appassionare tutti i fan della trasmissione. Sangiovanni è stato capace, in ogni caso, di non lasciare che il suo talento nella musica venisse messo in secondo piano. Si sa, il pubblico si affeziona alle storie d’amore, soprattutto a quelle tenere e spontanee come quella tra Sangio e Giulia.

La curiosità sui due ex protagonisti del reality è sempre stata molto alta. In molti si sono chiesti, infatti, che vita facessero prima i due e quali sono stati i loro primi amori. Oggi vi parleremo della ex di Sangio, protagonista anche dei suoi testi più popolari.

Sangiovanni, chi era la sua ex? Nessuno poteva immaginarlo

Un talento quello di Sangiovanni che non poteva che sbocciare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha preso due piccioni con una fava: la fama e l’amore. Insomma, il vero vincitore è stato lui, in tutti i sensi!

La sua fidanzata però si è aggiudicata il primo posto conquistando l’agognata coppa. Era da anni che il talent non vedeva trionfare un ballerino. In genere, i cantanti, hanno sempre avuto più visibilità ma questa volta l’esplosiva personalità della ballerina è riuscita a conquistare il grande pubblico sbaragliando la concorrenza.

Sangio però continua ad avere un grande successo: le sue canzoni diventano subito delle grandi hit.

Chi era l’ex di Sangio

Le sue fan lo hanno sempre apprezzato anche per la sua incredibile sensibilità. Il cantante, infatti, ha sempre mostrato le sue lacrime dimostrando che si è uomini anche se si piange.

Il cantante, prima di Giulia, ha avuto una fidanzatina altrettanto bella. Lei si chiama Margherita. A parlare di lei è stata la mamma del cantante veneto.

Non si hanno molte notizie su di lei. Ciò che è noto è che i due abitano nella stessa città, Padova e hanno più o meno la stessa età. Quella tra loro è stata una grande storia d’amore. Il legame però pare si sia definitivamente incrinato con l’ingresso di Sangio nella scuola come ha confessato la madre del ragazzo.

Secondo la mamma del cantante, quindi, è stata la distanza e la difficoltà nel vedersi che ha fatto sì che il rapporto si deteriorasse definitamente.