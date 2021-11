Mahmood, quanto guadagna? Non ci crederete mai | Cifre impensabili

Vi ricordate del vincitore dell’edizione del 2019 del Festival di Sanremo, con il brano diventato un tormentone: “Soldi”? Mahmood, con lo stesso brano nello stesso anno, si è classificato al secondo posto all’Eurovision Song Contest. Cantautore e rapper italiano, non solo famoso nel nostro paese. Il giovane artista gode di una fama ormai planetaria.

Visto il suo cognome, preso dal papà egiziano, in molti si aspettano che lui sappia parlare arabo, invece parla fluentemente il sardo, la lingua della mamma. Sempre appassionato di musica rapper, già dall’età di 15anni si apprezzano le sue doti canore, e per alcuni anni studia con Gianluca Valenti, maestro di canto.

Un paradosso che vede protagonista il cantante Mahmood è che nel 2012 viene scartato da Simona Ventura, conduttrice della sesta edizione del talent show X-Factor, e poi a distanza di qualche anno vincitore del Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE–> Mahmood rilascia Klan, singolo per il nuovo album: audio e testo

I guadagni stratosferici di Mahmood

La strada del rapper Mahmood è un escalation di successi, le sue canzoni sono apprezzate da fan di tutto il mondo: infatti è tra i maggiori artisti italiani di musica rapper più famosi a livello internazionale. Nel 2017 partecipa al Summer Festival e si classifica al secondo posto, con il brano “Pesos”.

Oltre alle sue doti canore, il rapper si è cimentato anche in delle collaborazioni con altri artisti, Gué Pequeno, Elodie e Fabri Fibra, oltre a svolgere per gli stessi il ruolo di autore.

Le vendite dei sui dischi schizzano alle stelle, solo contando il suo brano “Soldi” su Spotify, l’artista ha incassato circa 175mila euro e con lo stesso brano 100milioni di visualizzazioni su Vevo Certified. Inoltre si è aggiudicato il premio CD oro con l’album “Gioventù Bruciata”.

All’MTV Europe Music Awards vince come miglior artista italiano e riceve tanto di targa nella strada del Festival di Sanremo in Via Matteotti a Sanremo, per il brano “Soldi“.

Alessandro, quanto ha guadagnato grazie al suo talento

Come abbiamo detto prima il talento del noto rapper italiano Mahmood è planetario, è seguito da milioni di follower sia su Facebook che su Instagram, e molte volte pubblica foto fatte con gli stessi fan.

Oltre ai guadagni record incassati con il brano di successo “Soldi” vanno calcolati anche quei centesimi che ad ogni canzone scaricata percepisce.



Ed invece parliamo di qualcosa in più che il cantante intasca, per ogni cd venduto percepisce all’incirca 1,50 euro. Non è possibile fare un calcolo preciso di quanto sia il suo conto in banca, ma sicuramente sono cifre molto alte.

Considerando che era possessore di un appartamento nel noto palazzo Antonini a Milano che nell’agosto 2021 si incendiò. Ma il rapper rassicurò tutti i suoi fan che stava bene e fortunatamente con ci erano stare vittime, e ringraziando in modo particolare i Vigili del Fuoco.