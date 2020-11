Alfa: ascolta SaN LoREnZo, il nuovo singolo un duetto con Annalisa (testo)

Testo SaN LoREnZo di Alfa & Annalisa

[1a Strofa: Alf.]

E quella volta tu sei andata sola

Con un biglietto ma di sola andata

E mi hanno detto che chi cerca trova

Ma non san da quanto io ti ho cercata

Con me la sorte non è sempre buona

Forse sono sulla cattiva strada

Io mi sento come al primo giorno di scuola

Messo alla prova

Io sto in cerca di te

Perché ti penso ogni volta

E alla mia vita hai dato un senso di colpa

E non è chiodo, schiaccia chiodo, tu sei un chiodo fisso

Se per chi odio ho fatto un disco

Son fuori di testa, un po’ fuori luogo

Hai mai visto un cantante che è fuori dal coro

Fuori di me, sto fuori da loro

Più che dischi io cerco persone d’oro

Se è vero che

[Pre-Rit.: Annal.]

Ho la tua foto nella tasca

Che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa

Restare soli ad una festa

[Rit.: Annal.]

Il cielo è terso

A San Lorenzo

Sarà diverso perché

Se fuori è estate e dentro inverno

Nessuno è come te

Noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo (giù)

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

[2a Strofa: Alfa]

E quella volta ti ho rivista ancora

Così diversa ed io così lontano

Tu bella come quando è estate a Roma

Ma fredda come l’inverno a Milano

E ti darei la mia vita, anche se è un po in salita

Puoi cancellarmi ma il mio nome non è scritto a matita

Sei la canzone preferita nella radio che mi fa restare in auto fin quando non è finita

E so che è strano ma mi manca ridere e sembrare stupidi

Da quel colpo di fulmine non son passati i fulmini

Forse perchè tu hai i tuoi occhi come i sogni: grandi

Invece io c’ho gli occhi come i sogni… lucidi

[Pre-Rit.: Annal.]

Ho la tua foto nella tasca

Che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa

Restare soli ad una festa

[Rit.: Annalisa, Insieme, Alfa]

Il cielo è terso

A San Lorenzo

Sarà diverso perché

Se fuori è estate e dentro inverno

Nessuno è come te

Noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo (giù)

Mille volte

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

In una notte

[Ponte: Ann.]

Noi…

Siamo una canzone

Che ascoltavi per ore

Quando fuori piove

Sotto le coperte





[Insieme]

Io faccio testa o croce

Tra la testa e il cuore

Se la scelta migliore

Ormai non so qual è

[Pre-Rit.: Alf.]

Ho la tua foto nella tasca

Che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa

Restare soli ad una festa

[Rit.: Insieme]

Il cielo è terso, a San Lorenzo, sarà diverso perché

Se fuori è estate e dentro inverno nessuno è come te

Noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

Mille volte

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù (giù)

In una notte

[Conclusione: Annal., Alfa]

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù





Informazioni sulla canzone di Alfa, San Lorenzo, in duetto con Annalisa

Il rapper genovese Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, e la cantautrice ligure Annalisa Scarrone, hanno dato vita a un meraviglioso duetto sulle note della bella San Lorenzo, singolo disponibile in digitale da giovedì 12 novembre 2020 su Artist First/Warner Music Italia e in rotazione radiofonica nazionale dal giorno dopo.





Dopo il successo di TesTa TrA Le NuVoLE, pT. 2 (certificata Platino e risultata tra le 20 canzoni più ascoltate dell’estate 2020) e Sul più bello, fortunata release incisa e rilasciata lo scorso luglio per la colonna sonora del film omonimo diretto da Alice Filippi, Andrea torna come meglio non poteva con questo coinvolgente e gradevole brano, che a poche ore dalla pubblicazione, è già divenuto virale.

Prossimamente, uscirà inoltre un videogame gratuito in cui l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle. Il premio? Una videochiamata con l’artista che farà loro una sorpresa.

E’ veramente niente male la nuova canzone del rapper, prodotta dal fidato Yanomi ed impreziosita dalla voce della celebre e pluri-certificata cantante, che dà voce al passato di Andrea, creando un dialogo tra il sé di ieri e la persona che è oggi. Il brano simboleggia infatti il punto di rottura con il sé del passato e quello di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro.

Sappiamo un po’ tutti che quella di San Lorenzo è una notte speciale e questo pezzo vuole ricreare le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, che affidano alle stelle la realizzazione dei propri desideri e il desiderio dei due artisti è quello di interrogarsi, di guardarsi da fuori e scendere a fondo per conoscersi.

