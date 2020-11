Skinny – Nuovi Amici No: testo e video della nuova canzone

Rilasciato l’11 novembre 2020 in maniera indipendente, Nuovi Amici No è un singolo del rapper catanese Skinny, accompagnato da un video diretto da Graziano Piazza e online dallo stesso giorno. Il filmato e il testo della canzone.

Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto da TempoXso, al secolo Giuseppe Giocondo, stesso producer della precedente release Blocco, uscita una ventina di giorni prima.

Testo Nuovi Amici No – Skinny

Skinny dalla calle mami

Skinny dalla calle mami

Col mio fra’ faccia coperta come i talebani

Questi rapper sono cloni, tutti tali e quali

Voglio fare solo money, money

E attorno a me li vedo tutti, fanno Sosa & Pablo

Quali kili, che dopo due tiri hai collassato

La mia gente, no, non c’entra niente con lo stato

Non ci parla col PM e con il magistrato

(Io-Io) Io la guardo male e lei sotto si bagna

Giro giù Catania che mi sembra Atlanta

Non voglio nuove gang voglio la mia banda

Dal bendo alla banca benzodiazebamba

O-Okay

No new friends

nuovi amici non fanno per me

Drip Addosso come Gucci Mane

Kalash nella Gucci bag





Nuovi amici no, fra’, sto solo con la fam

Ho una collana grossa e un kilo e mezzo dentro il back

Domani non lo so, oggi penso solo al cash

Lei lo muove piano, vuole darlo solo a me

Nuovi amici no, fra’, sto solo con la fam

Ho una collana grossa e un kilo e mezzo dentro il back

Domani non lo so, oggi penso solo al cash

Lei lo muove piano, vuole darlo solo a me

My slime sono in fissa per la trapshit

Barcellona city stiamo sfrecciando su un jet-ski

Il mio amico in Spagna mi da 6 gusti diversi

Gelato 41, Amnesia, cali e faccio gangshit

Gang, gang, gang

Baby sono loco

Mi hermano que lo que, portano il fumo dal Marocco

Ho visto mille cose che manco te lo racconto

Sono a 180, fan*ulo il posto di blocco

Oh-oh damn

Pullappo con il drako

Okay

Nuovo drip, nuovi euro

Chico, già lo sai che nel mio cuore c’è un cappello

La famiglia e tutto, sai che non tradisco un frêro

Fan*ulo la police che mi vuole morto

Fan*ulo la street, più di un fra c’è morto

Skinny baby yay è l’ora che ritorno

Nuovi amici mai, non ne voglio intorno





Nuovi amici no fra sto solo con la fam

Ho una collana grossa e un kilo e mezzo dentro il back

Domani non lo so Oggi penso solo al cash

Lei che lo muove piano vuole darlo solo a me

Nuovi amici no, fra’, sto solo con la fam

Ho una collana grossa e un kilo e mezzo dentro il back

Domani non lo so, oggi penso solo al cash

Lei lo muove piano, vuole darlo solo a me

Nuovi amici no, fra’, sto solo con la fam

Ho una collana grossa e un kilo e mezzo dentro il back

Domani non lo so, oggi penso solo al cash

Lei lo muove piano, vuole darlo solo a me

SKINNY CATANIA 4L BANG