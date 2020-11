Leggi il testo di Airbnb, nuovo singolo di Beba

Rilasciato il 12 novembre 2020, Airbnb è un singolo scritto e interpretato dalla rapper torinese Beba e come di consueto, composto e prodotto dalla napoletana Rossella Essence.

Leggi il testo di questa canzone dell’artista classe 1994, pubblicata per Island Records / Universal Music Italia. Il brano arriva a poco meno di 4 mesi di distanza dall’ultima release Cringe, incisa con la collaborazione del collega Samurai Jay.

Testo Airbnb – Beba

Ehi (Ehi)

rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, ciak si gira

Allora praticamente, aspè

Sto sul sofa di pelle

scrivo “‘sta casa è bella” ti do 5 stelle

sta modella minorenne

si beve una Tennent’s e vede le stelle

vedo bene da quest’attico

ho un progetto in mente e un altro in attivo

tu non mi sco*i, sei il mio sguattero

se non lo sapevi sappilo

noi non siamo uguali ammo’

Tu non ti rendi conto (No)

Guarda il mio rendiconto (Eh?)

ed impara, stron*a

ho fatto carte false, si, per arrivare qui

non come certe false tipo te, mon amie

Ehi, rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, ciak si gira come i film

non ho piani, mon amì

rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, citofona se sei qui

sali, mon amì

Si, dai, svolti nel 2000 e mai

apro bocca e faccio strike

allaccio le Nike

sogni di vedermi live

per chiedermi: “come fai?” (come fai?)

sembrate me ma mini

in mano tutti accendini

voglio olive nel martini

e Fendi e Gucci sul bikini

Ho detto devo entrare

mi hanno detto “sì” (Si)

l’ho pagata cara questa vita qui

ho detto: “money, money” sempre no alla lean

se mi ascoltano le mamme è perchè sono clean

ti dico “zitta” come i Griffin

diventerò una star, feel it

è finita la messa, bimbi

liberi tutti come Britney

Ehi, rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, ciak si gira come i film

non ho piani, mon amì

rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, citofona se sei qui

sali, mon amì

Non sono la stessa da quando non ci sono i club

ma mi sento iconica, pure dentro casa, ah

voglio sentire la testa girare di nuovo

sogno un party sopra il tetto

così grande che non ti trovo





Ehi, rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, ciak si gira come i film

non ho piani, mon amì

rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, citofona se sei qui

sali, mon amì

Ehi, rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, ciak si gira come i film

non ho piani, mon amì

rooftop airbnb

piena di g ma gbd

ehi, citofona se sei qui

sali, mon amì

Piena di g ma g ma

piena di g ma mi

piena di g ma g ma

rooftop per airbnb

piena di g ma g ma

piena di g ma mi

piena di g ma g ma

rooftop per airbnb