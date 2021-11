Rudy Zerbi, la confessione inaspettata: “Ho 3 papà” | L’incredibile storia

By

Rudy Zerbi ha confessato di avere tre padri. La storia è incredibile. Ve la raccontiamo.

Rudy Zerbi è uno dei personaggi più in vista nelle trasmissioni di Maria De Filippi in onda sulla Mediaset negli ultimi anni.

L’uomo è stato sempre appassionato di musica, a tal punto da seguire la sua passione lavorando prima come disc jockey e poi come talent scout di nuovi cantanti per l’etichetta discografica Sony Music.

I padri di Rudy Zerbi

Comincia la sua avventura in televisione a seguito di alcune interviste poste ai danni di importanti artisti musicali e collaborando anche con la Gialappa’s Band.

Dopo molti anni lascia la Sony Music e comincia a prendere parte nel ruolo di opinionista in trasmissioni televisive. Inizialmente interpellato giudice esterno per giudicare le sfide e poi come docente di canto, da anni è una delle figure principali di Amici di Maria De Filippi.

L’uomo, spesso ha ringraziato Maria De Filippi che gli ha permesso di cambiare la sua vita dopo un periodo difficile dal punto di vista economico dopo che l’uomo aveva abbandonato la Sony. La donna lo sceglie in alcune sue trasmissioni cambiandogli completamente la vita.

Secondo alcune indiscrezioni l’uomo guadagnerebbe 5.000€ a puntata nel talent.

A questi bisogna sommare i guadagni del suo ruolo come giudice a Tu si Que vales e il cachet delle trasmissioni tv in cui viene intervistato.

La somma della sua presenza nello show serale sarebbe più alta rispetto a quella del talent e si aggira tra i 7.000 e 10.000 euro a puntata a cui vanno aggiunti i guadagni del suo ruolo come conduttore in radio.

Il papà famoso

Rudy Zerbi è figlio di Luciana Coi.

La donna si è sposata in prime nozze con Roberto Zerbi, che la sposa in stato interessante e riconosce il figlio come suo, dandogli il cognome.

Successivamente, si sposa in seconde nozze con Giorgio Ciana.

Il conduttore ha sempre considerato entrambi come padri, ma il suo genitore biologico è un famosissimo conduttore televisivo che ha conosciuto soltanto nel 2010, durante un party organizzato da Mara Carfagna.

Trattasi di Davide Mengacci. La madre ha rivelato a Zerbi la vera identità del suo padre biologico, soltanto quando credeva di morire per via di un tumore che la donna ha superato.

L’uomo ha molte somiglianze con suo padre e a sua volta, lo stesso Rudy ha quattro figli avuti da quattro donne diverse e si considera un padre felice e fortunato.

