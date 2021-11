By

E’ da giorni, se non da settimane, che sta proseguendo da parte dei “Cugini di Campagna” una polemica nei confronti del gruppo rock italiano Maneskin. Si tratta di accuse di plagio nei look. In due apparizioni i “Maneskin” hanno indossato costumi molto simili a quelli utilizzati nei loro concerti dei “Cugini di Campagna”. Grazie alle Iene i due gruppi si sono incontrati o quasi.

Sembra una telenovela senza fine oramai. I Cugini di Campagna non ne possono più di vedere il gruppo Rock dei Maneskin indossare nei loro concerti, nelle loro apparizioni tv costumi o abiti simili a quelli indossati da loro negli anni di carriera che hanno alle spalle. Lo hanno scritto anche sul loro profilo social e sono piovuti commenti da tutto il mondo, alcuni di essi anche molto offensivi nei confronti dei Cugini di Campagna.

Qualcuno in malafede ha anche ipotizzato che da parte del gruppo pop italiano fondato nel 1970, ci sia una specie di speculazione, visto che il successo dei Maneskin in questo momento ha raggiunto un livello mondiale.

Damiano incontra I Cugini di Campagna

A tutto c’è rimedio. Italo Calvino citava: “Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori!” Se da parte dei Cugini di Campagna non ci dovesse essere una fine, si ritroveranno dentro queste mura. Da parte loro le accuse di plagio nei confronti dei Maneskin, sembrano non avere fine, ed i fan del gruppo rock si sono scagliati via social contro I Cugini, qualcuno anche esagerando.

Per placare tutto quello che sta accadendo, ci hanno pensato Le Iene, come tante altre volte hanno fatto, facendo incontrare le due parti, per poter chiarire. Ed anche questa volta ci sono riusciti, anzi, hanno fatto di più, da parte del gruppo rock c’è stato un invito ai Cugini di Campagna.

I Maneskin suoneranno con I Cugini di Campagna sul palco di Berlino

Dopo le infinite accuse nei confronti dei Maneskin, da parte dei Cugini di Campagna, le cose sembrano essersi risolte. A far calmare gli animi da parte di tutti, fan compresi, visto i commenti ricevuti dal gruppo pop, ci hanno pensato Le Iene, organizzando un incontro tra Damiano dei Maneskin ed I Cugini di Campagna.

Dopo essersi parlati e risolto le cose con tono scherzoso, anche perché il gruppo pop non si aspettava che Damiano avrebbe accettato, addirittura da parte del cantante rock c’è stata un offerta come segno di pace fatto ai Cugini di Campagna, ovvero di esibirsi insieme, le due band, sul palco di Berlino, dove i Maneskin si esibiranno presto. E con vero stupore l’invito è stato accettato.

Ma il gruppo solo alla fine viene a sapere la verità: quello con cui hanno parlato non il vero Damiano, ma con un suo sosia.