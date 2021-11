Noi, loro, gli altri – Marracash | Nuovo album in uscita

Il nuovo album di Marracash, Noi, loro, gli altri è uscito da poche ore. Vi sveliamo la tracklist e i feat contenuti nel disco.

Classe 1979, Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto come Marracash, è un rapper e produttore discografico italiano.

Nato a Nicosia, in Sicilia, la sua famiglia si trasferisce a Milano. Dopo aver preso un diploma come perito elettronico, incide le sue prime canzoni sotto il nome di Juza delle Nuvole, ma poi cambia nome in Marracash per via dei suoi tratti somatici marcati e scuri che da piccolo gli avevano affibbiato da parte di altri bambini il soprannome di “marocchino”.

Marracash: il nuovo disco

Il suo esordio risale al 2004 quando collabora con i Club Dogo. Nel 2005 pubblica Popolare singolo che anticipa il disco Roccia Music I, mixtape con cui collabora con la Dogo Gang.

Nel 2007 incide il suo primo disco Marracash, da cui vengono estratti i singoli Badabum Cha Cha, ed Estate in città.

Nel 2009 prende parte al progetto Domani 21/04.2009 con la collaborazione di altri 55 artisti della scena musicale italiana, con cui incide il singolo omonimo, sotto il nome di Artisti per L’Abruzzo, per ricordare le vittime del Terremoto in Abruzzo del 2009. I ricavi del brano sono andati in beneficienza per la ricostruzione della regione a seguito dei danni subiti dalla calamità naturale.

Il rapper ha avuto delle querelle con altri artisti, in primis con Nesli, dove attraverso i rispettivi brani si sono criticati il loro modo di rappare. Nonostante questo, Nesli ha ammesso di non aver mai avuto problemi con Marracash.

Poi con Povia che aveva accusato tramite un video che i rapper del momento sono solo dei rapperminchia e in seguito con Fedez e J-Ax.

Il cantante è stato legato con Elodie, ma la loro storia è finita. Nonostante questo la cantante ha speso delle belle parole nei confronti del suo ex fidanzato e collega e appare sulla cover del suo nuovo disco.

La tracklist del nuovo album

Il nuovo disco di Marracash, Noi,loro,gli altri è in commercio con tre cover diverse. La copertina ritraente il concetto Noi, è disponibile per tutti i formati, mentre la copertina Loro e Gli altri è disponibile solo per la versione vinile.

Di seguito la tracklist del disco con i rispettivi featuring:

01. LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11. GLI ALTRI (Giorni Stupidi)

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER