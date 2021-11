Rudy Zerbi racconta come ha scoperto che Mengacci fosse il padre | storia pazzesca

Rudy Zerbi nasce a Lodi nel 1969, frequenta il liceo linguistico, e si laurea in giurisprudenza. Sin da piccolo è appassionato alla musica e diventato più grande, decide di coltivare la sua passione, diventando così un DJ nella discoteca di Covo di Nord Est e lavorando anche in Radio Tigullio, una radio locale che gli ha permesso di poter fare della sua passione una fonte di guadagno.

Dopo queste due esperienze, Rudy Zerbi, inizia l’attività di talent scout e successivamente quella di discografico presso la Sony Music. La sua popolarità diventa sempre maggiore grazie alle interviste, fatte in modo scherzoso, ad artisti di fama mondiale, ma anche alla collaborazione televisiva con la Gialappa’s Band.

Dopo molti anni di lavoro, Rudy arriva a ricoprire la carica di Presidente della divisione della Sony Music con delle collaborazioni con artisti di fama internazionale come: Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina e tanti altri, decide di abbandonare questo campo e collaborare nel campo televisivo, partecipando a talent show, tra i quali Amici, condotto da Maria De Filippi ed Italia’s Got Talent. Ma la storia familiare di Rudy non è così in salita come quella professionale.

Chi è il padre naturale di Zerbi?

Rudy Zerbi è papà di quattro figli, avuti con tre donne diverse, i loro nomi sono: Tommaso e Luca, avuti con la prima moglie, poi c’è Edoardo avuto con l’attrice Carlotta Miti, mentre con l’ultima sua compagna lo ha fatto diventare papà di Leo, nato con non poche difficoltà durante il parto.

La sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi lo ha reso più noto televisivamente parlando, infatti ricopre il ruolo di prof all’interno della scuola. Tra l’altro, partecipa ormai da anni come giudice ad un altro programma televisivo, anch’esso molto noto, Tu si que Vales.

Le sua apparizioni e le sue partecipazioni a programmi televisivi, diventando sempre più frequenti, e la sua notorietà lo porta a partecipare sempre di più a vari talk show radiofonici.

E’ proprio la notorietà ad accrescere la curiosità sul suo conto.

Rudy Zerbi, a 30 anni ho scoperto chi il mio padre biologico

Il noto prof della scuola di Amici, nato a Lodi da una ragazza madre, fino all’età di 30 anni non conosceva il suo papà naturale. In una sua intervista al noto programma in onda su canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Rudy Zerbi ha raccontato un po’ della sua vita privata, toccando tasti dolenti che lo hanno segnato molto.

In particolare la grave malattia della madre, un tumore (poi fortunatamente sconfitto), e la rivelazione da parte della donna- solo in tarda età – del suo papà biologico.

Racconta alla amata conduttrice che per lui fu davvero un colpo saperlo. Era la Vigilia di Natale quando seppe questa notizia e rimase senza parole, non se lo aspettava.

Anche perché il suo cognome Zerbi è dell’ex compagno della madre, che all’epoca conobbe. Mentre invece il terzo papà, Giorgio Ciana è colui che lo ha cresciuto legalmente. Ma il suo papà biologico, che la madre a distanza di tanti anni poi decise di rivelargli, è Davide Mengacci.

Continuando a raccontarsi Zerbi, ha anche confessato che è stato grazie a Mara Carfagna che i due si sono riavvicinati, come ha confermato lo stesso Davide Mengacci: fu durante una festa. Quasi alla fine, dopo la mezzanotte il figlio Rudy se lo ritrova alle spalle e lo saputa con uno: “Ciao Davide, piacere di conoscerti, sono Rudy il figlio di Luciana”.

Una frase che ha letteralmente cambiato la vita ad entrambi.