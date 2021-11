Quanto guadagna Rudy Zerbi? Non ci crederete mai

Rudy Zerbi è uno dei volti più popolari di Canale 5. Ma avete idea di quanto guadagna? Le cifre sono esorbitanti.

Rudy Zerbi è uno dei personaggi televisivi più in vista sulla Mediaset negli ultimi anni. La sua presenza in televisione ha fatto si che negli anni il pubblico si affezionasse a lui.

Rudy Zerbi: Ecco quanto guadagna

L’uomo è il discendente del conduttore Davide Mengacci che al tempo non lo volle riconoscere. Sua madre Luciana Coi, gli ha rivelato l’identità del suo vero padre soltanto quando pensava di essere sul letto di morte a seguito di un tumore, poi guardita. All’epoca Zerbi aveva trent’anni.

Rudy ha incontrato per la prima volta il suo vero padre soltanto nel 2001, ad un party organizzato da Mara Carfagna che conduceva assieme al presentatore Davide Mengacci la trasmissione domenicale La Domenica del Villaggio

L’uomo è stato cresciuto inizialmente da Roberto Zerbi, che sposa sua madre nonostante la gravidanza e dichiara il bambino come suo, e poi da Giorgio Ciana secondo marito della donna.

Da sempre amante della musica, Rudy ha seguito la sua passione diventando prima disc jockey e poi talent scout di nuovi artisti emergenti per conto della Sony Music.

Comincia a farsi conoscere nel mondo della televisione a seguito di interviste che Zerbi pone ai danni di molti artisti musicali e grazie anche alla collaborazione con la Gialappa’s Band.

Dopo molti anni con l’etichetta discografica Sony Music abbandona il suo lavoro, per prendere parte ad alcune trasmissioni televisive, venendo chiamato inizialmente come giudice esterno e poi come docente di canto, nel talent Amici di Maria De Filippi e poi in altre trasmissioni.

Le cifre da capogiro

Rudy Zerbi, è molto riconoscente a Maria De Filippi che durante un periodo non del tutto florido dal punto di vista economico l’ha scelto per prendere parte ad alcune sue trasmissioni facendogli cambiare completamente la vita.

Secondo alcune fonti, Rudy Zerbi, guadagnerebbe 5.000€ a puntata all’interno del talent show dove ricopre il ruolo di professore di canto.

A questi bisogna aggiungere i guadagni della sua partecipazione come giudice a Tu si Que vales e il cachet delle trasmissioni tv dove viene invitato come ospite.

La somma della sua presenza allo show del sabato sera sembrerebbe essere più alta rispetto a quella del talent per via del suo ruolo all’interno dello show e dovrebbe aggirarsi tra i 7.000 e 10.000 euro a serata. Rudy Zerbi ha anche all’attivo un lavoro in radio. Ad oggi le cifre guadagnate per questo suo lavoro sono ignote, ma considerando la sua costante presenza in alcune emittenti possiamo immaginare che guadagni cifre considerevoli.