Rudy Zerbi: Dove vive il prof di amici? Una casa da sogno | FOTO

Rudy Zerbi, chiacchieratissimo prof di amici, è anche un critico musicale, DJ, produttore discografico ed è stato anche conduttore radiofonico. Il sabato sera, invece, si ‘diletta’ a fare pare del gruppetto dei quattro giudici del talent show Tu si que vales programma prodotto da Maria De Filippi.

Il suo vero nome è Rodolfo, ha 52 anni e quattro figli, che si chiamano: Luca, Edoardo, Tommaso e Leo. Non tutti sanno che il celebre prof ha una laurea in giurisprudenza, presa in giovane età. Ha deciso però ben presto che la sua strada non era quella forense. La passione per la musica che si trascinava sin da piccolo ha avuto la meglio facendo di lui un DJ.

Qualche anno più tardi diventa anche un produttore discografico presso la Sony Music,ed è così che intrattiene molte collaborazioni con noti artisti italiani come Mina, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Alessandra Amoroso e tanti altri.

Rudy Zerbi, la sua casa un vero sogno

Avete però mai visto dove vive Rudy Zerbi? Il figlio naturale del presentatore TV Davide Mengacci (nato da una relazione con Luciana Coi) ha una famiglia abbastanza numerosa, avendo quattro figli, avuti con tre donne diverse. Tommaso e Luca con la prima moglie, Edoardo con la seconda, ed infine Leo dalla sua ultima relazione che è durata fino 2021.

Tante le sue ambizioni sin da giovane, doti manageriali incluse, hanno portato al prof di amici un bel gruzzoletto accumulato nel tempo. Incluso una casa, o meglio un appartamento, che in pochi posso permettersi. Una casa confortevole e ben arredata.

La sua casa? Una vera comfort zone

Zerbi prof di Amici e giudice di Tu si que vales, raramente ha mostrato il suo nido, ovvero dove vive. In molti hanno ipotizzato che vivesse in una mega villa, con più piani campi da tennis, piscina etc.

Invece, dalle foto che ultimamente ha postato sul suo profilo Instagram, si è capito che il suo nido è ben più modesto. Il prof, infatti, vive in un modesto appartamento dallo stile classico e – come si nota in una delle foto da lui postate – in alcune camere le pareti sono di colore giallo chiaro, piene di dischi incorniciati.

In un piccolo angolo della casa, si nota anche un open space molto bello che include la cucina e la zona living.

Una casa semplice e umile ma bella proprio per questo!