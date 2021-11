Chi è Albe di Amici 21: età, altezza, vita privata ed Instagram

By

Tra gli allievi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, uno che si è fatto subito notare dal pubblico è sicuramente Albe. Ma scopriamo insieme chi è e qualche curiosità sulla sua vita.

Albe, è uno dei titolari del banco di canto della ventunesima edizione di Amici Di Maria De Filippi.

Entrato nella scuola sin dal primo giorno, voluto da Anna Pettinelli, Alberto La Malfa, (questo vero nome) è subito saltato all’occhio degli spettatori e di Lorella Cuccarini per via della somiglianza con il cantante Sangiovanni, che aveva partecipato nella scorsa edizione del talent classificandosi al secondo postro dietro la vincitrice la ballerina Giulia Stabile ma vincendo la categoria canto.

Albe: chi è il cantante di Amici

Albe, è nato nel 1999 ad Alfianello, in provincia di Brescia e studia Economia all’Università Cattolica di Cremona. Il ragazzo è sempre stato appassionato di musica, infatti ha dichiarato di non aver un ricordo preciso di quando ha cominciato a cantare in quanto ha sempre avuto questo sogno.

Suo padre suonava spesso la chitarra e da bambino Albe rimaneva incantato ad ascoltarlo decidendo così di prendere delle lezioni di canto e di pianoforte per poi cimentarsi alla console come Dj.

Grazie a questa sua attività ha avuto modo di lavorare sin da subito in alcune discoteche della zona bresciana e ha cominciato a scrivere durante il lockdown prendendo quindi la strada del cantautorato.

Nel 2020 ha avuto un blocco autoriale tra i mesi di Settembre e Dicembre, come lui stesso scrive su Instagram da cui ne è uscito con la pubblicazione del singolo Brividi.

Il ragazzo è molto legato ad un peluche a forma di coccodrillo che gli ha regalato il padre da quando era piccolo e che sta sempre con lui a tal punto da portarselo dietro anche all’interno della casa di Amici.

Gli amori del cantante

Albe, prima di entrare nella scuola, come si può notare dal suo profilo di Tik Tok sembrava essere fidanzato con una ragazza di nome Giulia.

Attualmente però, come hanno mostrato alcune immagini andate in onda durante la trasmissione, il cantante sembra essersi legato sentimentalmente con la ballerina Serena Carella con la quale si sono scambiati più di un bacio e sembra essere nato un nuovo amore.

All’interno del talent, Albe ha avuto modo di esibirsi in alcuni suoi singoli, primo su tutti Millevoci che ha avuto i complimenti da molti esperti musicali e dalla sua docente Anna Pettinelli che gli ha riconfermato la maglia più volte facendolo proseguire verso il suo percorso.