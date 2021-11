Anna Pettinelli: com’era anni fa? Totalmente diversa da oggi | FOTO

Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica attualmente impegnata nella ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi come docente di canto. La donna sembra essere molto cambiata rispetto qualche anno fa. Vediamo il suo cambiamento.

Nata a Livorno, nel 1957, Anna Pettinelli ha esordito nelle radio toscane da giovanissima quando aveva sedici anni.

Grazie a questa sua esperienza dal 1982 al 1987 conduce sei edizioni di Discoring e due edizioni del Festival di Sanremo (quella del 1983 e quella del 1986) e due edizioni di Un disco per l’estate.

Anna Pettinelli: ecco com’era

La donna è conosciuta principalmente come conduttrice radiofonica ai microfoni di RDS dove oltre ricoprire questo ruolo ne è anche responsabile del coordinamento speaker.

Dal punto di vista televisivo, oltre la conduzione dei prima citati show musicali, nel 2000 ha condotto su Telemontecarlo un talk show notturno tutto al femminile intitolato Sesso, parlano le donne e nel 2009 è stata opinionista per la quarta edizione de La Fattoria condotta da Paola Perego e vinta da Marco Baldini.

Nel 2014 è giudice e coach insieme a Giovanni Vernia e Matteo Maffucci al talent per aspiranti speaker radiofonici, RDS Academy.

Nel 2016 comincia ad apparire nei salotti di Barbara D’Urso, in particolar modo all’interno di Pomeriggio 5.

Nel 2019 dopo essere stata opinionista del programma di Caterina Balivo, Vieni da me, partecipa a Temptation Island Vip con il suo compagno Stefano Macchi dove si fa conoscere maggiormente dal pubblico e viene amata dal web per aver svelato il nomignolo che il suo amato le ha dato ossia Bella Patata con il quale verrà chiamata in seguito anche in altri contesti.

Nello stesso anno, sostituisce Alex Britti nella docenza di canto nel talent Amici di Maria De Filippi e partecipa allo spin-off Amici Speciali in rappresentanza di RDS.

La donna ha anche preso parte ad alcune pellicole cinematografiche come Sapore di mare 2 -Un anno dopo e Forever Young, inoltre ha pubblicato un libro intitolato Teorie e Tecniche dell’infamia amorosa scritto in chiave ironica con David De Filippi e pubblicato nel 2010.

Il cambiamento fisico

Anna Pettinelli qualche tempo fa ha pubblicato sui social una foto di sé stessa a 18 anni. Si può notare benissimo che la donna è cambiata per via dell’età ma i suoi interventi chirurgici sembrano essere minimi.

Durante uno scontro con Giulia De Lellis, all’interno dello show di Barbara D’Urso, la donna ha affermato di essersi sottoposta alla blefaroplastica perché le stava calando la palpebra con il passare degli anni.

La Pettinelli ha mantenuto gli stessi tratti somatici e sembra non essersi sottoposta ad altri ritocchini continuando a mantenersi una donna forte e in forma.